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市警頻傳偽造疫苗卡 局長警告「重罪」

記者張晨／紐約報導
紐約市一些警員試圖使用假的疫苗卡，從而逃避強制接種令帶來的停職後果。(記者張晨/攝影)
紐約市一些警員試圖使用假的疫苗卡，從而逃避強制接種令帶來的停職後果。(記者張晨/攝影)

市警總局局長西維爾( Keechant Sewell)本周在發給全市警員的一封備忘錄中警告，不要試圖使用虛假的疫苗接種卡，此種行為已經構成犯罪，且在刑法中是明文規定的重罪。

「一項關於偽造疫苗接種卡的州法案目前已經生效。」西維爾在發全市3萬5000名制服警員的一封備忘錄中寫道。

因此「刑法」(Penal Law) 中也明文寫出了偽造新冠疫苗卡，違反了170.10(3)(二級偽造)和/或170.25(持有偽造二級文書罪)，這兩項都是D級重罪。

州長霍楚(Kathy Hochul)2021年12月也簽署了一項立法，同樣將偽造疫苗卡定為犯罪行為；而除偽造卡片外，幫助篡改疫苗系統紀錄也會被視為重罪。

而就在西維爾發布此前備忘錄之前，市警部門已經有兩名主管—警佐馬塞拉(Joseph Marsella)和警官莫拉萊斯(Desmond Morales)，因涉嫌偽造證件而被捕，此後又被調到新的崗位；但這二人並沒有被控罪。

警方消息人士表示，這兩名主管並不是市警唯一試圖用假接種證來逃避疫苗接種的人；許多低階警員也在試圖使用假的疫苗卡，從而逃避強制接種令帶來的停職後果。

消息人士稱，從現在開始，疫苗卡被懷疑有問題的警員，均會被要求帶著證件接受進一步檢查，這些卡片需要上傳至市警的內部系統中進行核查。

市警總局發言人麥克勞(Jessica McRorie)，局長發出這條信息是為了讓警員們意識到法律的變化；偽造和持有是嚴重的犯罪行為，偽造疫苗卡的任何相關個人都將面臨被起訴和法律後果。

疫苗 霍楚

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