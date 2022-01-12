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布朗士火災17死者 皆因吸入濃煙喪命

記者張心／紐約報導
布朗士公寓大火的內觀，災後一片狼藉。(市消防局提供)
布朗士公寓大火的內觀，災後一片狼藉。(市消防局提供)

布朗士區一棟高層公寓日前發生紐約市32年來最慘烈的火災，法醫辦公室11日透露，目前的17名死者均死於吸入濃煙而非燒傷；72名被救出的傷者中，有35人有嚴重生命危險；除了自燃前已連開多日的電暖器，全樓緊急安全門未能按照規定保持關閉，也成為導致慘劇的重要「元兇」。

位於西布朗士區特雷蒙社區(Tremont)東181街33號的19層公寓樓，9日發生五級大火，已導致17名居民死亡，其中包括八名兒童，最小的年僅四歲。根據法醫進一步判定，所有傷亡者並非被火直接燒死，而是因吸入大量濃煙身亡，死者數量極有可能繼續增加。

市消防局(FDNY)在進一步勘查現場後發現，事發房間內家具雖已被毀壞殆盡，但牆面並不是被火和煙毀壞的黑色，反而是原本的白色，這說明牆內的防火材料有效阻隔了火勢蔓延；如果當時房門保持關閉，則可能減輕悲劇。

這個發現讓勘測專家將重點放在了樓內的緊急安全門，根據城市法規和消防安全協議，緊急安全門本應該自動關閉，但是實際情況是完全敞開，導致濃煙蔓延至全樓，使大批居民吸入有害氣體。紐約大學消防科學教授Glenn Corbett說，「封閉的安全門對於控制火情和煙霧擴散至關重要，此次火災中的安全門故障，成為了火勢蔓延和濃煙擴散的『劊子手』。」

消防員還發現，電暖器在失火之前已經連開了數日，自燃以後火勢迅速蔓延至周圍的家具和床上用品；而當時大樓的煙霧警報器發出緊急提醒，許多居民都表示有聽到，但因為假警報太多，所以沒當回事。

逃生者Yesbely Fernandez表示，她住在失火樓層以上，當意識到樓下著火之後，便立刻用打濕的毛巾塞在門縫中，防止濃煙進入室內，同時將頭伸出窗外，避免吸入煙霧，直到消防員趕來時，他們才在消防員的幫助下離開公寓。市消防局長尼格羅(Daniel Nigro)表示，這是非常標準的逃生辦法，提醒市民若在高層建築中遇到火災，就地避難比冒險離開公寓更加安全。

目前市府仍在現場勘查，因火災而喪失家園的近200位居民，正在接受紅十字會的援助。

布朗士公寓大火的內觀，災後一片狼藉。(市消防局提供)
布朗士公寓大火的內觀，災後一片狼藉。(市消防局提供)
紐約市民11日晚在發生奪命大火的布朗士區公寓前舉行燭光悼念會，哀悼17名死者，並...
紐約市民11日晚在發生奪命大火的布朗士區公寓前舉行燭光悼念會，哀悼17名死者，並為傷者祈福。(美聯社)

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