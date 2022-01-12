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法拉盛虎賀新年中華劇藝大公演 16日免費聆賞

記者顏嘉瑩／紐約報導
美華藝術協會將與法拉盛市政廳文藝中心，於16日舉辦「虎賀新年，中華劇藝大公演」活動，右二為戴諾。(記者顏嘉瑩／攝影)
美華藝術協會將與法拉盛市政廳文藝中心，於16日舉辦「虎賀新年，中華劇藝大公演」活動，右二為戴諾。(記者顏嘉瑩／攝影)

美華藝術協會11日在曼哈頓華埠宣布，將聯手法拉盛文藝中心，於16日(周日)在法拉盛舉辦「虎賀新年，中華劇藝大公演」活動，演出綜合性戲劇樂曲，活動免費入場，歡迎民眾踴躍參加。

影音來源：記者顏嘉瑩

該活動策畫製作周興立表示，美華藝術協會與法拉盛市政廳文藝中心過去曾多次合作，但由於新冠疫情造成藝文活動停擺，此次雙方為了慶祝農曆年舉辦公益演出，將帶給華人精采的表演。

大會主持人及活動藝術總監王志強說，該活動做為2022年新春的首場演出，除了代表華社、也是代表亞洲藝文團體對外舉行戲曲專場；他表示，此次演出包括滬劇、越劇、崑劇和京劇等四大劇種都會登場，「我們感到很榮幸，也將全力以赴，將表演做到圓滿。」

美華藝術協會將與法拉盛市政廳文藝中心，於16日舉辦「虎賀新年，中華劇藝大公演」活...
美華藝術協會將與法拉盛市政廳文藝中心，於16日舉辦「虎賀新年，中華劇藝大公演」活動，左二為戴諾。(記者顏嘉瑩／攝影)

參與此次京劇「拾玉鐲」演出的戴諾，出生於五代梨園世家，她將首次以踩蹺的方式在紐約演出該劇；當天的「拾玉鐲」將演出精華片段，演員將以「無實物」的方式，透過動作和神情，表達戲劇內容。

對於有「東方芭蕾」之稱的踩蹺演出，戴諾表示，又要踩蹺，又要做動作很困難，腳踝腳背都要用力，對自己也是一大挑戰，但她希望能將中華文化的精華，帶給紐約的觀眾。

美華藝術協會將與法拉盛市政廳文藝中心，於16日舉辦「虎賀新年，中華劇藝大公演」活...
美華藝術協會將與法拉盛市政廳文藝中心，於16日舉辦「虎賀新年，中華劇藝大公演」活動；圖為戴諾。(記者顏嘉瑩／攝影)

演出由紐約市文化局(NYC Department of Cultural Affairs)與市議會共同資金支持，紐約立人學苑也提供資金支持；演出時間為16日下午1時30分，地點在法拉盛市政廳(Flushing Town Hall)，欲前往民眾可上網https://form.jotform.com/213546943534157預約，或在周一、三、五下午1時至5時致電(212)431-9740。

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