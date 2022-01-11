長島兒童 染疫、住院大增

新冠變種病毒Omicron迅速傳播，兒童的染疫率與住院率近期大幅增加。(美聯社)

新冠Omicron變種病毒 肆虐，因防疫鬆懈以及病毒迅速傳播，兒童的染疫率近期大幅增加；一位長島醫生日前指出，有不少染疫的未成年患者，出現重症後前往醫院治療，她所在醫院染疫兒童住院率較一個月前也有所增加。

紐約州立石溪大學醫院(Stony Brook University Hospital)兒科傳染醫生納赫蔓(Sharon Nachman)表示，由於近期疫情 反彈，該院急診室內出現大量求診的染疫未成年人，「許多發生在成人身上的病症，也出現在孩子身上」；她補充，自家醫院的住院率較一個月前也大幅增加。

納赫蔓說，前來求診的染疫未成年人來自不同的年齡層，部分孩子只出現輕症，但也有患者症狀較為嚴重；她分析，造成未成年人染疫率飆漲的主要原因是由於防疫鬆懈以及變種病毒的迅速傳播，其中許多染疫重症患者或他們父母尚沒有接種疫苗 ，導致他們染疫後病情加重。

美國小兒科學會(American Academy of Pediatrics)的數據顯示，截止去年12月30日，全美新增逾3萬2500例未成年染疫病例，較一周前，同比增長64%；聯邦疾病防治中心(CDC)統計顯示，截止去年12月27日至本月2日，全美平均每天有672名未成年人染疫後入院治療，達疫情爆發後最高紀錄。

對於學校重啟面對面教學，費城兒童醫院(Children's Hospital of Philadelphia)疫苗教育中心的主任奧菲特(Paul Offit)表示，學生應留在校園內接受教育，但更該「戴口罩、保持社交距離並接種疫苗」。

奧菲特說，除了五歲以上的學生接種疫苗外，老師、校車司機以及其他教職人員都應完全接種疫苗，「我們應該讓孩子重返校園，但要用一種更負責的方式」。