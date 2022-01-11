屋主援助金免費申請 當心不法代辦者騙錢
紐約州日前獲得來自聯邦資助「房主援助基金」(Homeowner Assistance Fund, HAF)項目資助，以協助因新冠疫情遭受經濟損失的房屋業主，最高可獲5萬元；州檢察長詹樂霞(Letitia James)10日以多種語言發布消費者警報，表示有不法業者利用該項目行騙，提醒民眾應小心注意。
詹樂霞表示，紐約人仍在從疫情的經濟影響中恢復，最不需要的就是額外的經濟負擔，該基金是民眾重要的生命線，可以幫助解決民眾困難，但有些不法業者利用這個資金來謀取私利。
檢察長辦公室強調，申請該補助為完全免費，想要提交申請的每個業主，應該都有能力自行準備申請所需的簡單文件、提交申請；該辦公室提醒，即便是申請委託人像是律師等，要求申請者提交任何費用均為違法，除非民眾已經和律師簽訂提供服務的合約(即律師費)，且律師已經代表當事人，在一個正在審理的法庭案件中提交了出庭通知。
該辦公室也提醒，民眾應該要小心那些保證將一定獲得補助或是可協助修改抵押貸款的網路廣告、電話行銷，或是任何敲門行銷手法；該項目由紐約州住房與社區重建廳(HCR)負責申請事宜，不法分子通常會向消費者提供承諾，但最後很可能不但未協助提交申請，還會拿走補助款，讓民眾陷入更艱難的困境。
另外，民眾應對設在外州地址、電話或事務所的律師提高警覺，切勿不要將個人財務資訊，提供給不認識的來電者、登門行銷者，或是其他透過信件聯絡的不明寄信者，也絕對不要支付任何預付款，給與貸款相關的服務。
詹樂霞表示，該辦公室致力於保護所有紐約人的安全和財產服務，任何試圖行騙者都將在法律的最大範圍內被追究責任；她也提醒民眾，若發現有任何可疑的欺騙行為，應立即向該辦公室舉報。
欲申請該項目的業主，可上nyhomeownerfund.org查詢更多相關訊息；若在申請過程中需要協助，可撥打紐約州房主保障計畫熱線獲得免費幫助，電話為：(855)466-3456，或上homeownerhelpny.com網站查詢。
向州檢察長辦公室回報詐騙，則可至網頁ag.ny.gov/consumer-frauds/Filing-a-Consumer-Complaint填寫表格，或致電(800)771-7755。
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