屋主援助金免費申請 當心不法代辦者騙錢

有不法份子利用房主援助基金計畫行騙，州檢察長辦公室10日發布消費者警報，提醒民眾注意。(記者顏嘉瑩/攝影)

紐約州 日前獲得來自聯邦資助「房主援助基金」(Homeowner Assistance Fund, HAF)項目資助，以協助因新冠疫情 遭受經濟損失的房屋業主，最高可獲5萬元；州檢察長詹樂霞(Letitia James)10日以多種語言發布消費者警報，表示有不法業者利用該項目行騙，提醒民眾應小心注意。

詹樂霞表示，紐約人仍在從疫情的經濟影響中恢復，最不需要的就是額外的經濟負擔，該基金是民眾重要的生命線，可以幫助解決民眾困難，但有些不法業者利用這個資金來謀取私利。

檢察長辦公室強調，申請該補助為完全免費，想要提交申請的每個業主，應該都有能力自行準備申請所需的簡單文件、提交申請；該辦公室提醒，即便是申請委託人像是律師等，要求申請者提交任何費用均為違法，除非民眾已經和律師簽訂提供服務的合約(即律師費)，且律師已經代表當事人，在一個正在審理的法庭案件中提交了出庭通知。

該辦公室也提醒，民眾應該要小心那些保證將一定獲得補助或是可協助修改抵押貸款 的網路廣告、電話行銷，或是任何敲門行銷手法；該項目由紐約州住房與社區重建廳(HCR)負責申請事宜，不法分子通常會向消費者提供承諾，但最後很可能不但未協助提交申請，還會拿走補助款，讓民眾陷入更艱難的困境。

另外，民眾應對設在外州地址、電話或事務所的律師提高警覺，切勿不要將個人財務資訊，提供給不認識的來電者、登門行銷者，或是其他透過信件聯絡的不明寄信者，也絕對不要支付任何預付款，給與貸款相關的服務。

詹樂霞表示，該辦公室致力於保護所有紐約人的安全和財產服務，任何試圖行騙者都將在法律的最大範圍內被追究責任；她也提醒民眾，若發現有任何可疑的欺騙行為，應立即向該辦公室舉報。

欲申請該項目的業主，可上nyhomeownerfund.org查詢更多相關訊息；若在申請過程中需要協助，可撥打紐約州房主保障計畫熱線獲得免費幫助，電話為：(855)466-3456，或上homeownerhelpny.com網站查詢。

向州檢察長辦公室回報詐騙，則可至網頁ag.ny.gov/consumer-frauds/Filing-a-Consumer-Complaint填寫表格，或致電(800)771-7755。