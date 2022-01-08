緊急租金援助突叫停 法官判重啟

紐約州租房補助申請去年11月15日停止，法官判重新啟動網路申請平台。（歐新社）

紐約州去年推出24億元的「緊急租金 援助計畫」(Emergency Rental Assistance Program，簡稱ERAP)，但該計畫已經於同年11月15日停止接收申請；後租客 提告，6日州高等法院法官要求州府在三個工作日內重新開啟申請平台，繼續幫助有需要的租客獲得資金補助。

為幫助新冠疫情期間失去收入來源的低收入家庭直接提供租金補貼，州府去年6月啟動ERAP計畫，州內大量民眾申請，但中間一度因為很多申請者提供的資料不齊全，遲遲未獲得撥款；州府去年11月15日停止接收申請，稱24億元資金已全部用完。

四名租客和紐約法律援助處(Legal Aid Society)12月將負責申請審核和資金發放的臨時和殘障人士援助辦公室(Office of Temporary and Disability Assistance)告上法庭，稱州府停止接收申請的決定非常突然，且考慮不周全，是將那些還未來得及申請、卻仍需要租金補助的民眾置於難處，希望法庭強制要求州府重開申請平台。

州高等法院法官Lynn Kotler同意租客的請求，6日下令要求州府在三個工作日內重新啟動平台；州府律師稱若沒有足夠資金，重啟平台只會給申請者無謂的希望，但Kotler稱重啟沒有壞處。

州府的禁止逼遷令將於本月15日到期，州長霍楚 (Kathy Hochul)還未表明是否會繼續延期。

霍楚此前向聯邦請求額外的10億元資金用於租金補助，但聯邦只批准2700萬元；雖然如此，法官Kotler則指出，紐約可以在今年3月再次向聯邦申請更多資金。