暫停驅逐法15日到期 或不再延長

暫停驅逐法即將到期，州長或聽任失效。(Getty Images)

疫情 爆發後，紐約州為緩解租客的租金 壓力，通過了禁止房東 趕走租戶的暫緩驅逐法，該法兩度延長後將在本月15日到期。州議會消息人士日前透露，州長霍楚(Kathy Hochul)考慮不採取任何措施，任憑法律到期後自動失效。

租戶維權組織擔憂，如果州長和州議會聽任該法失效，數十萬個租戶將可能喪失房屋，加劇嚴峻的租客無房可住危機。

疫情爆發初期，紐約州先於2020年3月發布行政令，接著州議會2020年6月立法，規定只要租戶出示因受疫情影響而交不起房租的文件，房東就不得要求趕走他們，霍楚去年接任州長後9月宣布延長。

疫情爆發後，紐約州的房東遞交了5萬8800個申請，要求法院趕走不繳房租的房客，其中紐約市的申請有5萬900個。

但拖欠房租的租戶實際上更多，全州截至2021年10月達59萬1000戶，其中紐約市約40萬7800戶。在拖欠房租的租戶中，79%為年收入不到5萬元的低收入家庭，72%是少數族裔。

最近數周霍楚及顧問向州議會暗示，暫停驅逐法可在到期後失效，因為企業和學校都已開放，人們已重返工作崗位。

霍楚的態度得到房東的支持，他們對暫停驅逐始終嘖有煩言，甚至部分租戶維權組織也不再堅持延續該法，而是推動州議會為租金援助計畫撥出更多資金，「人人安居正義」(Housing Justice for All)組織表示，「暫停驅逐法的終結不可避免，我們必須準備這一時刻的到來。」

代表中小房東的「社區住房改善計畫」表示，州府應重點考慮如何補貼租戶的欠債，因為即使法律延長，對那些付不起房租的人也沒有任何幫助。

暫停驅逐法的命運，將會在州議會的新會期上做出決定，目前尚不清楚參眾兩會持何態度，但來自布碌崙(布魯克林)的民主黨州參議員米維(Zellnor Myrie)說：「沒有人應當露宿街頭。」

州長發言人表示，州府為租金援助計畫已支付或承諾支付20億元，包括給房東12億5000萬元，州長承諾2022年解決租戶的住房問題。

州府2021年11月開始不再接受租戶新的租金援助申請，表示仍有困難的租客可向本地的社會服務部門申請。