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周末好去處／曼哈頓下城、皇后區 夢幻燈展登場

記者張晨／綜合報導

Brookfield Place 冬季品牌體驗集市

為了配合冬季戶外滑冰場項目，曼哈頓下城Brookfield Place於室內以度假村為靈感創建快閃體驗項目以豐富到訪者的活動；於本周末開始至16日(周日)結束，項目將包括法國酩悅香檳(Moët & Chandon)、精品香水弗朗西斯·庫爾吉安(Maison Francis Kurkdjian)等高端品牌的免費諮詢、試用及贈品活動；一些品牌還會提供美甲和即時椅按摩服務，民眾也會在消費和就餐時得到不同程度的折扣，可登錄網頁https://bfplny.com/holiday/查看詳情。

雀兒喜 網紅抽象燈光秀

說到網紅拍照打卡，曼哈頓肉品加工區(Meatpacking District)截止至本月中旬的抽象燈光秀可謂不輸全市所有傳統燈光秀；從巨大的、被點亮的雪人，到色彩斑斕霓虹燈，再到裝滿了發光蒲公英的花盆，此項裝置在甘瑟福街(Gansevoort St)廣場點亮；在這裡拍照打卡，感受火遍Instagram的絕佳魅力！民眾可登錄網頁https://www.meatpacking-district.com/events/lights-on-the-cobbles/查看詳情

皇后區 博物館農場之夜

作為紐約冬季燈展(NYC Winter Lantern Festival)的一部將在皇后區農場博物館(Queens County Farm Museum)變成了一條身臨其境的光之河；主辦方將各種節日燈飾和手工製作的燈籠，打造成農場常見的花朵、拖拉機和各種農場動物等，歡迎民眾與朋友家人一起進入這個如夢似幻、令人難忘的色彩世界；從即日起至23日(周日)結束，民眾可登錄網頁https://bit.ly/3FHKbqi查看詳情。

Edge 高空燈光秀

這個節日季，紐約人可以在1131呎高的冬季仙境啜飲熱可可，賞燈品酒，觀看表演；西半球最高的戶外觀景台，用5萬盞燈照亮了整個戶外玻璃天梯和室內空間；除天際線與燈光的打卡拍照外，Edge還推出了限量版假日「雲裡的可可」，熱巧克力配以定制的鮮奶油和碎薄荷脆米，還有特製「Edge Nog」冬季香料蛋酒，展覽直到本月9日(周日)，是民眾抓住節日尾巴的周末好去處；可請登錄網頁https://www.edgenyc.com/查看詳情。

皇后區 博物館 曼哈頓

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