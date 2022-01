紐約今夏3盛事登場 戲劇、時尚、度假都有新選擇

在總督島,人們可以享受獨一無二的曼哈頓天際線。(QC Terme提供)

紐約今年夏天將更多采多姿!除了眾人期待已久的百老匯博物館 終於開幕,每年不缺席的Met Gala 時裝展第二場展覽,也以美國時尚選集為主題推出;此外,耗時五年打造的QC NY Spa將在總督島迎接大眾,各項活動精采可期。

百老匯博物館 親歷其境

當百老匯博物館(Museum of Broadway)的計畫在2019年初首次宣布時,該空間的組織者表示會在2020年開放,但卻不幸遭遇了全球疫情。

兩年後,這個首個專門展示百老匯歷史和遺產的永久空間終於表示,將於2022年夏天開放;該博物館由托尼獎提名製片人博德曼(Julie Boardman)主持創建,地址設於劇院區(Theater District)中心的西45街145號。

據紐約時報報導,館內包括一個地圖室,詳細展示了在最終落戶時代廣場之前,戲劇行業是如何在曼哈頓金融區(Financial District)和先鋒廣場(Herald Square)生根發芽的;另一個空間則更廣泛地解構這一藝術流派的歷史和形式,包括展出的舊歌詞頁等一系列留存的服裝、工件及文本資料;遊客還可以探索一個模擬的後台區域,面對面了解在作品被搬上舞台前,主創及表演者們的經歷。

百老匯博物館將於2022年夏天開放。(取自官網/概念圖)

這一消息發布之時,正值百老匯行業復甦之際,多部轟動一時的劇目恢復製作;百老匯博物館也做出了類似的努力,旨在重新點燃人們對整個行業和劇院區的熱情。

Met Gala 時裝展下半場

Met Gala即Costume Institute Gala,也被稱為「The Met Ball」,是紐約大都會藝術博物館服裝學院( Metropolitan Museum of Art's Costume Institute )的年度籌款活動;Met Gala於每年5月的第一個周一舉行,每年都會邀請眾多一線明星穿著著名設計師的前衛服裝在紅毯上亮相。

Met Gala於每年5月的第一個星期一舉行,首場展覽的主題為「在美國:時尚詞典」。(記者張晨/攝影)

大都會藝術博物館表示,首場展覽的主題為「在美國:時尚詞典」(In America: A Lexicon of Fashion),已於2021年9月18日開幕,以慶祝大都會藝術博物館服裝學院成立75周年;第二場展覽的主題為「在美國:時尚選集」(In America: An Anthology of Fashion),將於2022年5月5日開幕。

大都會藝術博物館在疫情階段還堅持舉辦線下Met Gala展覽這一舉動受到了部分外界人士的批評,但博物館表示,往年藝術博物館的展覽、投資和收購資金都來自Met Gala晚會上籌集到的資金,疫情取消Met Gala給博物館帶來了不小的財務壓力。

今年的兩場展出仍由往年的主策展人、大都會藝術博物館服裝學院院長波爾頓(Andrew Bolton)策畫,他表示,首場展覽將「圍繞平等、多樣性和包容」三個現代時尚詞彙展開,第二場展覽則會與美國電影製作人合作,希望能以生動形象的方式向大眾介紹美國時尚語言的發展過程。

Met Gala第二場展覽的主題為「在美國:時尚選集」。(記者張晨/攝影)

總督島 歐洲溫泉

今年夏天去總督島(Governors Island)還需要別的理由嗎?如果起伏的山丘、騎行環島、露營和各式戶外音樂會活動還不足以吸引紐約人搭乘渡輪前往,今夏即將開放的歐洲溫泉可能就足夠了。

經過五年多的規畫,這個水療中心將於今年夏天在島上開放,它將橫跨島上三座歷史悠久的軍營建築;QC NY Spa是QC Terme Spa在美國的第一個分支機構,新址將擁有大面積修剪整齊的戶外場地,室外溫泉池;人們可以享受獨一無二的曼哈頓天際線,放鬆室,桑拿等;除了水療服務,還可以進行按摩、美容、品嘗義大利美食美酒。

該機構最初創建於義大利,隨後擴張至歐洲各地,目前總督島的新址是其歐洲以外的首個分支;機構首席執行官Janine DiGioacchino表示,2022年的開放整合紐約的胃口,人們比以往任何時候都更需要並值得心理和身體上的自我照顧,造訪者可以在這裡得到完全的放鬆。