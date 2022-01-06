助酒吧餐廳重振 酒精外帶將合法

霍楚表示將永久合法化「酒精外帶」。(取自霍楚推特)

州長霍楚 (Kathy Hochul)5日放話，將合法化爭議已久的「酒精外帶」(Drinks-to-Go)計畫，屆時，顧客除了在店內飲酒，也可直接從餐廳及酒吧外帶酒類飲品，「內用外帶」都將合法。

霍楚表示，酒吧和餐廳是「社區的靈魂」，但幾千家酒吧和餐廳卻因為疫情 關閉，將重新合法化「酒精外帶」，「這是商家們一直以來的請求，在去年經濟不景氣時也為他們帶來了相當的收入」。

「酒精外帶」最初由前任州長葛謨(Andrew Cuomo)以行政令的方式在2020年3月起實施，減緩疫情對餐飲業的衝擊，期間大受紐約客、酒吧和餐廳經營者的歡迎，但卻屢遭酒類專賣店及酒業零售行業的反對，稱此舉會將酒類零售行業置於死地，同年6月24日，當紐約州 宣布解除「災難緊急狀態」(Temporary Disaster Emergency)，「酒精外帶」的行政令也隨之失效，此後，就「酒精外帶」永久在全州合法化的事宜，州議會兩會一直未能達成一致，導致該項目就此擱置。

此前一份由紐約州餐廳聯盟(NYS Restaurant Association)的調查顯示，在700位紐約客當中，78%的民眾支持「酒精外帶」；根據美國蒸餾酒協會(Distilled Spirit Council of the U.S.)的統計，截至目前，全國共有13個州及華盛頓特區通過了永久化「酒精外帶」政策的立法。

霍楚5日發表州情咨文時還表示，合法化「酒精外帶」，是幫助小商家重振經濟的一部分，州府將拿出10億元左右的撥款，為小商家提供稅收減免、創業補助金、增加貸款額度等服務。