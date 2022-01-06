打造區際快線 改善紐約客通勤

霍楚在5日發表的州情咨文中宣布，州府計畫在紐約市布碌崙(布魯克林)、皇后區、布朗士區之間建設一條公共交通線。（州長辦公室提供）

州長霍楚 (Kathy Hochul)在5日發表的州情咨文中宣布，州府計畫在紐約市布碌崙(布魯克林)、皇后區、布朗士 區之間建設一條公共交通線，改善外區通勤狀況，建成之後預計工作日每天將服務近7至8萬乘客。

霍楚表示，這條公共交通線名為「區際快線」(Interborough Express)，將利用現有14哩長的閒置貨運鐵路線，從貝瑞吉(Bay Ridge)、經傑克森高地(Jackson Heights)至布朗士區，預計將連接17條地鐵 線和長島鐵路，通勤總時長約40分鐘。

她說，州府將指示大都會運輸署(MTA)立即對此計畫展開環境評估，「目前的地鐵線多以曼哈頓為中心，我們需要重新連接那些被高速公路隔斷通勤的社區，有色人種社區更深受影響，約有40萬人生活在區際快線周邊。」

非營利組織「區域規畫協會」(Regional Plan Association)25年前就已提出類似的外區通勤計畫，而MTA2020年初也對這項計畫進行了可行性研究，霍楚本次提出的地鐵計畫線路則更短；霍楚說，MTA的環境評估須確定這條公共交通線的形式，無論是建造地鐵、輕軌還是公車快線。

MTA代主席兼執行長利博(Janno Lieber)表示，這項計畫應巧妙利用現有基礎設施，為公共交通所用，同時也將帶來為皇后區和布朗士區居民帶來工作和教育的機會。

此外，霍楚表示，州府也將和紐約市府合作，對I-95跨布朗士高速公路(Cross Bronx Expressway)加蓋工程進行可行性研究，因該路段車流量大，污染嚴重，容易導致附近居民罹患哮喘；她還在州情咨文中表示，州府將責成相關部門治理布朗士區杭特點(Hunts Point)的空氣污染，該地是紐約市主要的肉類批發集散地，每日有超過1萬5000兩柴油卡車前來取貨。