金兌錫控華策會剝削護理員 欠薪1600萬

金兌錫要求華策會廢除護理工人24小時工作制。(本報檔案照)

韓裔州眾議員金兌錫(Ron Kim)4日發布一份針對華人 策劃協會(CPC)、長達100多頁的調查報告，報告指出華策會長期剝削華人移民 護理員，雖實行24小時工作制卻只支付13小時薪水，累計欠薪1600萬元，應立即廢除24小時工作制，結清工資並向工人道歉；華策會當日回應稱，同樣致力為工人爭權，但若在州的醫療補助金毫無變化的情形下再提供11小時補薪或實行兩個12小時分班制，醫療護理機構將破產 乃至崩盤。

24小時工作制通常用於需要密切照護的家庭，以便護理員對他們進行全天候照料，紐約州法規定，實行24小時工作制時需保證員工有八小時的睡眠時間(其中五小時為連續的、不被打斷的睡眠時間)及三小時的三餐時間，睡眠及用餐時間若不足，雇主則需支付員工24小時的薪水；調查報告指出，大多數華人移民護理員服務的都是重症病患家庭，睡眠及用餐時間不能保障，但華策會卻拒絕支付他們13小時以外的任何補薪，並對他們進行威脅報復。

報告還指出，在2015年，華人家庭護理員曾聯合提告華策會，官司纏訟多年，提告聲稱華策會嚴重違反勞工法，未曾按最低薪資標準支付員工時薪，實行24小時工作制卻只支付13小時薪水，其中一位原告朱女士，表示曾被連續四天指派24小時制的家庭護理工作，她服務的病患中風躺在床上，且患有糖尿病、高血壓等多種疾病，由於每90分鐘就需幫她翻身一次，朱女士直到現在還帶有手傷，然而華策會給她的時薪僅為十元，外加每值24小時班獲得的16.95元的補助。

根據調查報告統計，如果算上家庭護理員超時工作理應獲得的薪水，華策會共欠薪1600萬元，金兌錫呼籲華策會立即廢除24小時工作制，結清工資並向工人道歉。

華策會總裁及首席執行官何永康回應稱，這更多是行業問題，華策會本身也支持廢除24小時工作制度和家庭護理行業的立法改革，但機構及其子公司家庭服務員項目(HAP)均受限於州府與工會，如果州府不增加任何的醫療補貼，支付工人們13小時以外的薪資會讓機構破產，乃至整個護理行業面臨崩盤。