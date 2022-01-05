疫情來襲 紐約市出生率降、死亡率升

根據市衛生局的報告，亞裔出生率在各族裔中居於首位，死亡率下降幅度也慢於其他族裔；圖為法拉盛。(記者曹健╱攝影)

紐約市 2020年出生的人口減少，而當年的死亡人口則升至1970年代初以來最高；亞裔 出生率在各族裔中居於首位，為15.2%。

市衛生局近日公布資料顯示，紐約市2020年的出生率比上年劇減9.4%，減至10萬22人，而死亡率卻升高51%，為8萬2143人，其中許多為非正常死亡。衛生局長喬克西(Dave Chokshi)說，疫情 不但嚴重影響了紐約市的正常生活，而且爆發第一年就顯著改變了全市的人口結構。

紐約市2020年的死亡率約為每千人9.9人，高於2019年的6.5人，高死亡率為1990年代初愛滋病在紐約市爆發以來所不曾見。

紐約市立大學人口研究所副所長海蘭德(Frank Heiland)認為，紐約市的人口死亡率100年來一直是穩定下降，但2020年卻是急劇升高，這一現象令人震驚，在人的一生中也只能見到一次。

增多的死亡人口中包括確診和疑似新冠感染者，以及與疫情間接有關的其他死亡人數，他們當中多數人死於第一波疫情來襲的2020年上半年，當年5月的非正常死亡2萬4172人，全年非正常死亡2萬7584人。

全市2020年用藥過量的死亡也在增多，與全國的趨勢相吻合，自殺死亡人數與過去沒有變化。

自1990年代初以來，紐約市的出生率就呈下降趨勢，但2020年為十多年來最大降幅。衛生局長海蘭德表示：「疫情顯然是導致出生率下降和死亡率升高的因素，人們不願在不確定的經濟環境中生兒育女。」

約克學院教授珍妮佛·布萊特(Jennifer Brite)認為，出生率下降可能與紐約人在疫情期間到外州生育有關，但即使他們今後攜帶子女回來，對紐約市的出生率也不會有任何關聯。至於疫情是如何影響人們的生育觀，現在判定為時尚早，她指出，2020年出生的絕大多數嬰兒，是在疫情前就開始懷胎的。

布萊特說：「如有災難發生，生育率既可能升高也可能下降，二戰後就是大幅升高。儘管今後的出生率仍會下降，但疫情的影響如何現在還沒人知道。」