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龍門客棧、臥虎藏龍……紐約藝術電影院 推武俠片饗宴

記者顏嘉瑩／紐約報導
紐約藝術電影院於即日起，在其位於下東城的實體戲院放映多部台灣武俠電影；圖為「龍門客棧」劇照。(紐文中心提供)
紐約藝術電影院於即日起，在其位於下東城的實體戲院放映多部台灣武俠電影；圖為「龍門客棧」劇照。(紐文中心提供)

以專門放映藝術電影和獨立電影的曼哈頓下東城紐約藝術電影院(Metrograph)，從即日起在實體戲院放映多部台灣武俠電影，其中包含武俠電影導演胡金銓的「龍門客棧」、李安的「臥虎藏龍」、蔡明亮的「不散」，以及劉家良的「洪熙官」等經典作品，讓觀眾感受台灣武俠片獨特的藝術風格。

紐約藝術電影院表示，武俠電影作為文化現象，就有如美國西部、日本武士等風格的電影一般，在英雄對抗強權，伸張正義、浴血奮戰的過程中，挑戰肉體的各種可能，在看電影的期間，既有純粹的感官刺激，也有輕鬆的樂趣。

此次放映的多部台灣電影，包括1967年胡金銓在台灣拍攝的「龍門客棧」，該電影吹起的武俠熱潮延燒數十年；1975年獲得坎城影展「最高技術委員會大獎」(Technical Grand Prize)的「俠女」，則是華語電影首次在全球重要影展贏得的獎項；兩部經典影片外，還有曾連續兩年入選坎城影展的「空山靈雨」等數位修復版。

李安的「臥虎藏龍」，則是華語電影史上首部獲奧斯卡最佳外語片的經典作品，也在此次片單之列。

駐紐約台北文化中心表示，胡金銓在上個世紀開創新派武俠電影具有重大的影響力，徐克的「新龍門客棧」、蔡明亮的「不散」以及李安的「臥虎藏龍」都受到啟發，這次透過紐約藝術電影院螢幕重現經典作品，以饗觀眾。

台灣武俠電影放映日期，從即日起至13日(周四)，更多時間及購票，可上網站https://nyc.metrograph.com/查詢。

電影院 坎城影展 導演

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