我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

荷姆斯「一滴血」吸金騙局4罪成立 柯林頓也曾背書

以梁彼得案為靈感 「穿牆子彈」21日全美部分影院上映

記者顏潔恩／紐約報導
「穿牆子彈」以當年的梁彼得案為靈感，描述一名菜鳥華裔警員意外射殺非洲裔旁觀者的故事。(本報檔案照)
「穿牆子彈」以當年的梁彼得案為靈感，描述一名菜鳥華裔警員意外射殺非洲裔旁觀者的故事。(本報檔案照)

華裔電影導演郎夢影(Aimee Long)的處女作劇情長片「穿牆子彈」(A Shot Through The Wall)，以2014年紐約市華警梁彼得(Peter Liang)槍殺非洲裔一案為靈感，探討種族、政府制度、警察執法過當等社會問題；該片過去在各大電影節已首映，近期隨著首支預告片的發布，訂在1月21日於全美部分影院或視頻點播(video-on-demand)放映。

2014年11月20日，梁彼得在被稱作「粉色屋」的政府樓內巡邏時，被突然發出的聲響嚇到，意外開槍造成28歲男子格利喪生；遭控謀殺罪的梁彼得被判有罪，但法官減刑為過失殺人，判處五年緩刑、800小時社區勞動服務，儘管華社認為他是制度下的代罪羔羊，但非洲裔社區不滿他獲得輕判。

電影中探討美國社會中種族、政府制度、警察執法過當等社會問題。(本報檔案照)
電影中探討美國社會中種族、政府制度、警察執法過當等社會問題。(本報檔案照)

在電影的預告片中，故事描述華人警員譚麥可(Mike Tan)與他的搭檔一日在街上吃披薩，後來演變成兩名警察追逐一名嫌疑人，當追捕對方進入一棟大樓時，譚麥可不小心擦槍走火，一發子彈穿牆而出，意外射殺了一名無辜的非洲裔旁觀者；譚麥可遭到起訴，被控過失殺人。

隨著消息的傳開，媒體的操弄、與社區的抗議將案件升級，譚麥可與家人都陷入前所未有的境地；這部電影也探討譚麥可在重新振作的過程中，夾雜著悔恨、情感衝突的心理掙扎。

「穿牆子彈」以當年的梁彼得案為靈感，描述一名菜鳥華裔警員意外射殺非洲裔旁觀者的故...
「穿牆子彈」以當年的梁彼得案為靈感，描述一名菜鳥華裔警員意外射殺非洲裔旁觀者的故事。(本報檔案照)

除涉及種族、警察執法過當等敏感話題外，該片也更傾向於講述主角的困境，並反映出譚麥可的家人、其他族裔背景的人給予的支持；令觀眾能從其他的角度來看待這件複雜的案件，並帶著濃厚的人性情感出發。

在過去一年內，「穿牆子彈」先後在紐約亞洲影展(New York Asian Film Festival)、洛杉磯亞太電影節（Los Angeles Asian Pacific Film Festival)放映；近期由Vertical Entertainment作為美國官方發行商，宣布於1月21日(周五)在部分影院放映，民眾也可通過視頻點播觀賞該片。

電影 警察 導演

上一則

紐約客談／發放免費檢測包 民眾哄搶像難民

下一則

布萊克曼就任長島納蘇郡長 稱「疫情可控不用怕」

延伸閱讀

娛樂／前兩集太經典《教父3》真有這麼差？

娛樂／前兩集太經典《教父3》真有這麼差？
想拆散唐西奇與史密斯 媒體曝教頭「挑撥」內幕

想拆散唐西奇與史密斯 媒體曝教頭「挑撥」內幕
哈利為避禍不惜捅老爸查爾斯一刀 父子關係陷谷底

哈利為避禍不惜捅老爸查爾斯一刀 父子關係陷谷底
喬州非裔被殺 拖74天未控罪 地區檢察官罕見被起訴

喬州非裔被殺 拖74天未控罪 地區檢察官罕見被起訴
3白男謀殺罪成 殺害25歲慢跑非裔艾伯里

3白男謀殺罪成 殺害25歲慢跑非裔艾伯里

熱門新聞

27日在曼哈頓的一個流動檢測點，一名女子在接受病毒檢測的鼻腔取樣。(路透)

紐約急診室醫師：接種疫苗 Omicron症狀溫和像感冒

2021-12-28 08:15
涉殺華人情夫的鄧海燕（橘黃帽者），12月31日晚引渡回紐約，明年1月3日在皇后區法院過堂。（記者牟蘭/攝影）

紐約法拉盛涉殺情夫女嫌 已引渡回紐約

2022-01-01 00:11
紐約新任市長亞當斯1日通勤時，目睹有人在地鐵站台打架，撥打911報警。（美聯社）

紐約新市長亞當斯 上任首日搭地鐵遇鬥毆 自己打電話報警

2022-01-02 08:30
科拉麵包店創辦人卡馬拉 (右) 和搭檔博爾哈。(取自卡馬拉Instagram)

疫情失業反創傳奇 她開麵包店賺翻

2022-01-03 11:11
涉殺華人情夫的鄧海燕(橘黃帽者)，去年12月31日晚引渡回紐約，以謀殺與非法持械等罪被移送法辦。（記者牟蘭／攝影）

疑挺孕肚引渡回紐約受審 涉殺情夫華女被控謀殺罪

2022-01-01 15:31
皇后區威利點土地開發案項目，至今仍未動工；圖為該地的汽車二手零件「舊貨廠」。(本報檔案照)

紐約法拉盛威利點要蓋賭場? 華人憂心被迫搬家

2021-12-27 08:41

超人氣

更多 >
上台大休學拍A片 「木子小姐」傳死訊 校方澄清還活著

上台大休學拍A片 「木子小姐」傳死訊 校方澄清還活著
疫情失業反創傳奇 她開麵包店賺翻

疫情失業反創傳奇 她開麵包店賺翻
5核武國領袖聲明：核戰爭打不贏也打不得

5核武國領袖聲明：核戰爭打不贏也打不得
矽谷老婦剎車踩成油門 整車飛進段純貞牛肉麵店

矽谷老婦剎車踩成油門 整車飛進段純貞牛肉麵店
紐約州單日新冠死亡破100例、住院9563例 皆1年來新高

紐約州單日新冠死亡破100例、住院9563例 皆1年來新高