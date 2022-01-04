以梁彼得案為靈感 「穿牆子彈」21日全美部分影院上映

「穿牆子彈」以當年的梁彼得案為靈感，描述一名菜鳥華裔警員意外射殺非洲裔旁觀者的故事。(本報檔案照)

華裔電影導演 郎夢影(Aimee Long)的處女作劇情長片「穿牆子彈」(A Shot Through The Wall)，以2014年紐約市華警梁彼得(Peter Liang)槍殺非洲裔一案為靈感，探討種族、政府制度、警察 執法過當等社會問題；該片過去在各大電影節已首映，近期隨著首支預告片的發布，訂在1月21日於全美部分影院或視頻點播(video-on-demand)放映。

2014年11月20日，梁彼得在被稱作「粉色屋」的政府樓內巡邏時，被突然發出的聲響嚇到，意外開槍造成28歲男子格利喪生；遭控謀殺罪的梁彼得被判有罪，但法官減刑為過失殺人，判處五年緩刑、800小時社區勞動服務，儘管華社認為他是制度下的代罪羔羊，但非洲裔社區不滿他獲得輕判。

電影中探討美國社會中種族、政府制度、警察執法過當等社會問題。(本報檔案照)

在電影的預告片中，故事描述華人警員譚麥可(Mike Tan)與他的搭檔一日在街上吃披薩，後來演變成兩名警察追逐一名嫌疑人，當追捕對方進入一棟大樓時，譚麥可不小心擦槍走火，一發子彈穿牆而出，意外射殺了一名無辜的非洲裔旁觀者；譚麥可遭到起訴，被控過失殺人。

隨著消息的傳開，媒體的操弄、與社區的抗議將案件升級，譚麥可與家人都陷入前所未有的境地；這部電影也探討譚麥可在重新振作的過程中，夾雜著悔恨、情感衝突的心理掙扎。

「穿牆子彈」以當年的梁彼得案為靈感，描述一名菜鳥華裔警員意外射殺非洲裔旁觀者的故事。(本報檔案照)

除涉及種族、警察執法過當等敏感話題外，該片也更傾向於講述主角的困境，並反映出譚麥可的家人、其他族裔背景的人給予的支持；令觀眾能從其他的角度來看待這件複雜的案件，並帶著濃厚的人性情感出發。

在過去一年內，「穿牆子彈」先後在紐約亞洲影展(New York Asian Film Festival)、洛杉磯亞太電影節（Los Angeles Asian Pacific Film Festival)放映；近期由Vertical Entertainment作為美國官方發行商，宣布於1月21日(周五)在部分影院放映，民眾也可通過視頻點播觀賞該片。