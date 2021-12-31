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周末好去處／史泰登島新年遠足

記者牟蘭整理

曼哈頓北極快車

新年前仍然可與聖誕老人見面，和精靈一起唱聖誕歌以及享用巧克力仍是許多孩子的新年願望；位於曼哈頓6大道的北極快車(North Pole Express)，將帶領孩子與家長感受一場聖誕之旅，遊覽車行駛期間，參與者可以拍攝節日燈光照片，留下美好回憶；活動票價69元起，不同日期票價會不斷改變，明年1月2日前，民眾可前往曼哈頓47街交48街間的6大道搭乘北極快車，更多資訊請登錄https://bit.ly/3pB1XGg查詢。

長島璀璨星城燈展

璀璨星城(LuminoCity)在長島惠妮池塘公園(Whitney Pond Park)，打造逾16英畝的光影世界，全園共有三個主題園區，展出979個純手工製作大型燈箱，逾200展射燈等，帶來中西文化結合、中國四川自貢風格的燈展，如水晶噴泉與灰姑娘的南瓜馬車等系列；紐約長島燈展的展出時間為周四、周五、周六與周日的下午4時30分到晚上9時，至明年1月9日結束，地址為長島曼哈塞(Manhasset)東Community路7號，詳情請登錄網頁https://www.luminocityfestival.com

瓊斯海灘魔幻燈光秀

長島瓊斯海灘(Jones Beach)的魔幻燈光秀(Magic Lights of 2021)今年回歸，讓民眾在自己溫暖的車中，沿路欣賞節日燈光展；主辦方表示，今年的燈展採先進的LED燈技術，為民眾打造歡快的節日場景與當季的「神祕」角色；活動時間為明年1月2日前的周日至周四的下午5時到10時，周五與周六的下午5時到晚上11時，票價25元起，地址為長島納蘇郡海洋大道(Ocean Parkway)1000號，更多詳情請查詢網頁https://magicoflights.com

新年遠足

城市公園巡遊者(Urban Park Rangers)訂於1月1日(周日)在史泰登島的Greenbelt自然中心(Greenbelt Nature Center)舉辦舉辦遠足活動，參與者將在園內遠足，消耗體內多餘的脂肪。主辦方表示，參加者應穿著適合運動的衣服與鞋子，活動免費，時間為上午10時到11時30分，集合地點在Rockland大道700號交Brielle大道，更多資訊請登錄網頁https://www.nycgovparks.org/events/2022/01/01/new-years-day-hike9

長島 曼哈頓 史泰登島

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