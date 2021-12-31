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「行走河南」宣傳影片 紐約時報廣場強力放送

記者張晨／紐約報導
「行走河南，讀懂中國」旅遊宣傳片在時報廣場大屏播放。(記者張晨／攝影)
「行走河南，讀懂中國」旅遊宣傳片在時報廣場大屏播放。(記者張晨／攝影)

作為中國河南省參與2022年紐約時報廣場跨年活動之一，河南旅遊宣傳片於30日凌晨開始連續在廣場大屏播出，該片展示了十餘項河南的標誌性符號，帶領來自全球各地的觀眾開啟一場觸摸古老中原的虛擬旅程，體驗「行走河南，讀懂中國」。

30日下午在屏幕下方，中國駐紐約旅遊辦事處主任匡林、副主任魯凱麟、美中友好協會會長張錦平、美東河南同鄉會會長王繼成等紐約各界代表拉開「行走河南，讀懂中國」中英文橫幅助力河南宣傳，為河南參與2022年時報廣場新年倒計時活動造勢。

張錦平表示，河南是華夏文明的主要發祥地，5000多年中華文明史中，河南作為全國政治經濟文化中心長達3000多年；宣傳片中，殷墟、龍門石窟、觀星台、清明上河園等著名人文景觀悉數亮相，邀請八方來客到訪。

王繼成則表示，中國八大古都中，河南有洛陽、開封、鄭州、安陽四個古都，更有龍門石窟、安陽殷墟、登封歷史文化建築群、中國大運河河南段、絲綢之路河南段等五處世界文化遺產；近年來，河南文化和旅遊不斷推陳出新，為中外遊客提供了豐富多彩的文化旅遊產品。

匡林和魯凱麟介紹，今日河南，四條絲路協同並進，與世界的連接越來越緊密，有中國密度第一的高速公路網和米字型高鐵網絡；鄭州機場是中國八大樞紐機場之一，年旅客吞吐量達2700萬人次，境外貨運、客運航線，通航各地。

河南 機場 鄭州

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