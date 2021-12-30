我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

發布國內旅行「強制接種令」？拜登：會考慮

艾普斯坦「性侵島」總管有罪 名媛麥斯威爾大審判

第30年…時報廣場跨年夜撒彩紙 成功預演

記者張心／紐約報導
時報廣場新年彩紙預演29日舉行，測試非常成功，除夕倒數、迎接新年的時刻將隆重上演。(美聯社)
時報廣場新年彩紙預演29日舉行，測試非常成功，除夕倒數、迎接新年的時刻將隆重上演。(美聯社)

新年彩紙預演(Confetti Test)29日在時報廣場滾石餐廳(Hard Rock Cafe)樓頂進行，當日雖然烏雲密布，但測試結果非常成功，「彩紙之父」海寧(Treb Heining)也將於跨年夜當晚，攜帶3000磅手工彩紙，慶祝這項持續了30年的迎新傳統；不過白宮首席防疫顧問佛奇(Anthony Fauci)也在29日警告民眾,切勿在跨年夜慶祝活動上擁吻狂歡。

作為時報廣場跨年夜的王牌環節，每個31日零點倒數的時刻，彩色的水晶球與寫滿萬名民眾心願的彩色紙片，將在新年零時從時報廣場高空落下，伴隨著人們的歡呼和美好的祝願，一同步入嶄新的一年；而主辦方也會於跨年活動前夕舉辦彩紙試飛演習，提前測試風向並確保彩紙在活動當天能順利飄落。

對於「彩紙之父」海寧來說，今年是極度特殊的一年。30年前的1991年，他受到時報廣場跨年活動的主辦方邀請，一同討論如何在水晶球降落時，增加極富創意的亮點提升觀賞度。在那之前，海寧已經是迪士尼公園所有氣球的設計師，也曾順利設計美足超級盃、1984年洛杉磯奧運會、憲法200周年紀念活動和紀念喬治·華盛頓就職總統200周年等大型慶典。

「我腦子裡第一個冒出的念頭是紙屑，但當我去實地考察時報廣場時，還是很懷疑是否能真正實現。」1991年12月31日跨年夜，海寧的彩紙想法得多順利實施，從此之後成為美國慶祝新年的傳統，也成為了海寧職業生涯中非凡的亮點。

時報廣場聯盟主席湯普金斯(Tim Tompkins)表示，在跨年夜當晚，會有上百人站在時報廣場幾座高樓的頂層，親手將寫滿成千上萬心願的彩紙，從上百米高的空中向下撒落；民眾在網路提交的虛擬彩紙願望，也將被打印在彩紙上，在活動當晚一併撒下。

然而Omicron變種病毒也正為紐約帶來新一波的疫情高峰，佛奇29日提醒參加時報廣場跨年夜的民眾，切勿擁吻狂歡，「全美應該避免大規模新年聚會，在都接種疫苗的情況下，家人間小型的相聚才是低風險的。」

時報廣場29日舉行新年彩紙預演，舞者在街頭助興。(美聯社)
時報廣場29日舉行新年彩紙預演，舞者在街頭助興。(美聯社)

時報廣場 佛奇 變種病毒

上一則

紐約台北同步作業…跨年重頭戲 台團隊操控倒數面板

下一則

紐約州日增6.7萬染疫 再創新高

延伸閱讀

疫情再起 普林斯頓延後開學 禁學生離開校園所在郡

疫情再起 普林斯頓延後開學 禁學生離開校園所在郡
單日逾44萬確診 再創新高…兒童住院大增52% 紐約等5州最糟

單日逾44萬確診 再創新高…兒童住院大增52% 紐約等5州最糟
上網課、延開學…華府疫情重災區 大學收緊防疫

上網課、延開學…華府疫情重災區 大學收緊防疫
河南代表中國 參加時報廣場跨年倒數活動

河南代表中國 參加時報廣場跨年倒數活動
紐約州日增病例近4萬 時報廣場跨年縮水

紐約州日增病例近4萬 時報廣場跨年縮水

熱門新聞

27日在曼哈頓的一個流動檢測點，一名女子在接受病毒檢測的鼻腔取樣。(路透)

紐約急診室醫師：接種疫苗 Omicron症狀溫和像感冒

2021-12-28 08:15
皇后區威利點土地開發案項目，至今仍未動工；圖為該地的汽車二手零件「舊貨廠」。(本報檔案照)

紐約法拉盛威利點要蓋賭場? 華人憂心被迫搬家

2021-12-27 08:41
受Omicron變種病毒影響，紐約三大機場26日取消百架航班。(Getty Images)

Omicron肆虐 紐約3大機場今日取消數百架航班

2021-12-26 11:19
新冠變種病毒Omicron快速傳播，不少民眾接種補強針後仍被確診；圖為法拉盛緬街的街道。(記者牟蘭／攝影)

打補強針也染疫?醫師：多輕症 只出現上呼吸道感染症狀

2021-12-22 12:10
紐約市的一戶華裔屋主因涉嫌將兩家庭住宅，非法改建成酒店出租，被當局開罰逾24萬元。(谷歌截圖)

住宅違法改成酒店 華人房東遭重罰24萬元

2021-12-26 02:28
州長霍楚(左一)響應CDC縮短醫護人員隔離日期的新規，遭到紐約州護士協會強烈反對。(取自霍楚推特)

72小時無症狀 隔離5天就上班？紐約州醫護批不科學

2021-12-27 08:31

超人氣

更多 >
感冒、流感、新冠病毒差別何在？專家說明三者差異

感冒、流感、新冠病毒差別何在？專家說明三者差異
上海豪宅曝光「家裡都是錢」 張庭遭凍產挨罵：沒人性

上海豪宅曝光「家裡都是錢」 張庭遭凍產挨罵：沒人性
單日逾44萬確診 再創新高…兒童住院大增52% 紐約等5州最糟

單日逾44萬確診 再創新高…兒童住院大增52% 紐約等5州最糟
只靠一張紙條 法國養殖業者嚇阻小偷竊取生蠔

只靠一張紙條 法國養殖業者嚇阻小偷竊取生蠔
Delmicron是最新變種病毒？專家卻指：應該是誤會一場

Delmicron是最新變種病毒？專家卻指：應該是誤會一場