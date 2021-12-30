第30年…時報廣場跨年夜撒彩紙 成功預演

時報廣場新年彩紙預演29日舉行，測試非常成功，除夕倒數、迎接新年的時刻將隆重上演。(美聯社)

新年彩紙預演(Confetti Test)29日在時報廣場 滾石餐廳(Hard Rock Cafe)樓頂進行，當日雖然烏雲密布，但測試結果非常成功，「彩紙之父」海寧(Treb Heining)也將於跨年夜當晚，攜帶3000磅手工彩紙，慶祝這項持續了30年的迎新傳統；不過白宮首席防疫顧問佛奇 (Anthony Fauci)也在29日警告民眾,切勿在跨年夜慶祝活動上擁吻狂歡。

作為時報廣場跨年夜的王牌環節，每個31日零點倒數的時刻，彩色的水晶球與寫滿萬名民眾心願的彩色紙片，將在新年零時從時報廣場高空落下，伴隨著人們的歡呼和美好的祝願，一同步入嶄新的一年；而主辦方也會於跨年活動前夕舉辦彩紙試飛演習，提前測試風向並確保彩紙在活動當天能順利飄落。

對於「彩紙之父」海寧來說，今年是極度特殊的一年。30年前的1991年，他受到時報廣場跨年活動的主辦方邀請，一同討論如何在水晶球降落時，增加極富創意的亮點提升觀賞度。在那之前，海寧已經是迪士尼公園所有氣球的設計師，也曾順利設計美足超級盃、1984年洛杉磯奧運會、憲法200周年紀念活動和紀念喬治·華盛頓就職總統200周年等大型慶典。

「我腦子裡第一個冒出的念頭是紙屑，但當我去實地考察時報廣場時，還是很懷疑是否能真正實現。」1991年12月31日跨年夜，海寧的彩紙想法得多順利實施，從此之後成為美國慶祝新年的傳統，也成為了海寧職業生涯中非凡的亮點。

時報廣場聯盟主席湯普金斯(Tim Tompkins)表示，在跨年夜當晚，會有上百人站在時報廣場幾座高樓的頂層，親手將寫滿成千上萬心願的彩紙，從上百米高的空中向下撒落；民眾在網路提交的虛擬彩紙願望，也將被打印在彩紙上，在活動當晚一併撒下。

然而Omicron變種病毒 也正為紐約帶來新一波的疫情高峰，佛奇29日提醒參加時報廣場跨年夜的民眾，切勿擁吻狂歡，「全美應該避免大規模新年聚會，在都接種疫苗的情況下，家人間小型的相聚才是低風險的。」