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紐約台北同步作業…跨年重頭戲 台團隊操控倒數面板

記者顏嘉瑩／紐約報導
張中益介紹時報廣場面板操控。(記者顏嘉瑩/攝影)
張中益介紹時報廣場面板操控。(記者顏嘉瑩/攝影)

去年紐約時報廣場跨年夜迎來百年首次無觀眾的活動，今年在新冠變種病毒Omicron的肆虐下，跨年活動回歸，活動上除了參與表演的明星藝人，期間與觀眾互動、倒數迎接新年的LED大型面板，也是重頭戲之一；參與互動面板操控的台灣團隊「Tiger Party」透露，今年將有主持人隨時點選螢幕，在同步零秒差的情況下切換互動面板，增加活動的精采及可看性。

影音來源：Tiger Party提供

Tiger Party CEO兼創辦人張中益(Rafale Chang)29日接受「世界日報」專訪時表示，今年跨年活動原本重新開放觀眾入場，但在Omicron的攪局下，目前僅限制25%的人數能到場參加，對於全場直播、無法出錯的活動方來說，僅有短短的時間應變。

由於Tiger Party在過去11年間，在紐約市的跨年活動扮演至關重要的角色，張中益說，今年最大的挑戰與困難，除了因應每日疫情狀況的變動外，還有每天「不知道隔天還有多少人能來上班」的恐懼；為了保護活動工作人員的安全， 每人每天都需要接受新冠檢測，確認陰性後隔天才能上班，目前Tiger Party在紐約的工作人員僅有四人，若有人染疫，後果不堪設想。

張中益說，今年的重頭戲，是由選秀節目主持人萊恩西克雷斯特(Ryan Seacrest)能夠隨時點選現場屏幕，並在同步零秒差的情況下，馬上將該面板切換成想要的畫面，增加觀看的互動性；這項技術在擁有30多個大型面板的時報廣場現場，雖然看起來簡單，但其實背後的技術相當不容易。

這樣技術考驗著團隊的穩定度，張中益解釋，由於跨年活動全場全球直播，「一旦出包很可怕」，而各家廠商用的都是不同電腦作業系統，考驗著對團隊的信任度以及技術；Tiger Party為此開發系統「GOTIGER」，能夠把握資料的安全性以及播放的穩定度，而跨年夜當天，紐約與台北兩地的團隊也將同步作業，紐約負責現場場控、台北則是負責技術，兩地的配合下，確保跨年活動的互動面板順利播放。

對於全球上億雙眼睛都在關注的紐約市時報廣場跨年，張中益雖開玩笑的說：「壓力一點也不大」，但在疫情下即便作業未雨綢繆，每日都有充滿著變數，今年雖是該團隊第12年參與跨年活動，他仍不敢大意，帶領著團隊、滴水不漏的籌備，希望帶給全球觀眾精彩絕倫的跨年活動。

由張中益領軍的「Tiger Party」，在紐約時報廣場跨年活動中，扮演著至關重...
由張中益領軍的「Tiger Party」，在紐約時報廣場跨年活動中，扮演著至關重要的角色。(Tiger Party提供)
張中益與跨年活動方在現場為跨年夜做準備。(Tiger Party提供)
張中益與跨年活動方在現場為跨年夜做準備。(Tiger Party提供)
張中益與跨年活動方在現場為跨年夜做準備。(Tiger Party提供)
張中益與跨年活動方在現場為跨年夜做準備。(Tiger Party提供)

時報廣場 疫情 紐約市

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