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染疫或現流感症狀 6000市警請病假

記者顏潔恩／紐約報導
截至28日已有17%的市警確診新冠或出現類似流感的症狀請病假。（Getty Images）
截至28日已有17%的市警確診新冠或出現類似流感的症狀請病假。（Getty Images）

新冠變種病毒Omicron在紐約市持續傳播，截至28日，有17%的紐約市警、超過6000人請病假，其中確認感染新冠病毒的有1300人，剩下的大多數人則出現類似流感的症狀。

根據「紐約郵報」報導，知情者表示，至28日超過6000名制服警察(uniformed officer)請病假，超過1300人確診感染新冠病毒，其他約有3000人則出現類似流感症狀；原本截至21日共有2712名市警、約7.8%請了病假、342人確診新冠，僅一周時間內，各項數據目前已翻倍不少。

在普遍情況下，紐約市警一般每日有3%至4%的請假率，相等於1400至1500人，但自新冠疫情爆發後，該數據一直在上升；因人力缺乏，市警總局28日也發送內部消息，宣布在即將到來的新年周末，警員的正常休息日都被迫取消。

這意味著從周五凌晨12時至周六晚11時59分，無論原先的輪班安排如何，警員都必須在這期間工作。

「巡邏警隊受到的打擊最為嚴重」，一名警界高層透露，為了確保安全到位，現有的制服警員都得負責三個巡邏班工作的進行；另外鑒於史泰登島疫情告急，多名反恐部門警員也分別送往島上兩個分局協助巡邏工作。

市警目前尚未針對更多人確診或出現類似症狀而請病假一事做出回應；截至上周，88%的紐約市警人力已完全接種。

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