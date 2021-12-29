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市長換人 強制接種令下周能否持續？

編譯孫梁／綜合28日電
人們普遍關注，新市長上任後，強制接種令下周後是否還能持續。（新華社）
人們普遍關注，新市長上任後，強制接種令下周後是否還能持續。（新華社）

面對Omicron變種病毒導致染疫人數迅速升高，紐約市實行全國最嚴的強制性接種令並取得成效，但人們普遍關注的是，新市長上任後，強制接種令下周後是否還能持續。

將於1月1日出任新一屆紐約市長的亞當斯(Eric Adams)多次表示，他就任市長後，將與自己的衛生團隊共同評估疫情的發展，然後再做出決定，要將保護民眾的健康與保持經濟活力結合起來。

在目前疫情嚴重的交接時期，亞當斯與現任市長白思豪(Bill de Blasio)一直保持頻繁接觸，白思豪認為亞當斯接任後，市府對私營部門的強制接種令仍會繼續執行，但會尊重他做出的任何決定。

亞當斯說，他關注強制接種令對中小企業的影響，因為私企如果因為強制接種令而導致員工不能上班，許多商家沒有足夠的員工可以代班，而強制接種令要求企業對員工是否接種進行檢查，事實上增加了企業的管理工作。

但白思豪認為，疫情盡早結束才是對企業最有利，而結束疫情的最佳途徑是打疫苗。他說，「接種是做正確的事，今後也將是，尤其是面對Omicron變種。我不知道今後是否還會出新的變種，但知道最佳的防護是人人接種疫苗，而強制接種令業已奏效。」

紐約市成年人的完全接種率已達83%，高於全國平均水平，但仍不足以減緩Omicron變種的傳播，感染人數在繼續增多，絕大多數的重症感染者都沒有接種，尤其是兒童，全市染疫兒童的住院率，在過去一周增多四倍。

在紐約市五至11歲的住院染疫兒童中，沒有一人打過疫苗，而在紐約州同一年齡段的住院兒童中，16%的人打過兩劑疫苗。

為了提高兒童接種率，紐約市本月初要求五至11歲的兒童必須打過一劑疫苗才能進入餐館、電影院和健身房等室內場所，27日的強制接種令更加嚴格，要求進入室內的12歲以上者必須打過兩劑疫苗。

疫苗 紐約市 亞當斯

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