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人力短缺 MTA不強制員工打疫苗

編譯周芳苑／綜合28日電
因人力短缺，霍楚不打算強制 MTA員工打疫苗 。（MTA提供）
因人力短缺，霍楚不打算強制 MTA員工打疫苗 。（MTA提供）

紐約地鐵許多工作人員染疫導致本周服務縮水，儘管如此，紐約大都會運輸署(MTA)目前仍不打算下令強制員工接種疫苗

州長霍楚(Kathy Hochul)27日明確表示暫無強制MTA工作人員接種疫苗的計畫，稱強制令只會加劇人員短缺問題、連帶導致服務減少。

目前，MTA工作人員與紐約州政府其他員工一樣，必須接種疫苗或者每周接受一次接受新冠病毒檢測。

霍楚說，不想參加強制疫苗接種計畫的人將讓人力短缺問題惡化，政府不想看到紐約市工作者無法如常擁有適當的交通管道；假如早上沒有地鐵或火車供人搭乘上班或者讓醫療從業人員到醫院工作，不可能憑空讓大家動起來，所以一直提到要適度拿捏、力求平衡，目前將繼續維持既有的作法。

MTA於26日宣布，因染疫員工增加導致人力短缺，紐約市火車和地鐵27日(周一)至30日(周四)會減量服務。

MTA在推特發文稱，周一至周四，火車班次將減少，還提到，該機構員工如同紐約其他人一樣也受到染疫病例激增所影響，正採取積極措施以提供最好的服務， 在這種情況下「等車時間可能拉長」。

紐約非營利媒體 THE CITY報導稱，截至12月16日的七天內，169名地鐵工作人員新冠檢測呈陽性，是兩周前的兩倍多。

為了讓不強制接種疫苗合理化，霍楚說，MTA約80% 員工已接種疫苗，而且與公眾面對面互動的機會有限，公車及火車駕駛被隔離、收費員也被隔離；他們針對MTA員工接觸公眾的程度進行計算，依此對目前的決定感到滿意。

MTA 疫苗 地鐵

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