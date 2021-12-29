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「半天就蓋好」美首棟供低收入戶的3D列印房 維州交屋

紐約蘋果店全關 僅提供網購取貨、維修

記者張晨／紐約報導
蘋果關閉紐約全部門店避疫。(記者張晨/攝影)
蘋果關閉紐約全部門店避疫。(記者張晨/攝影)

由於Omicron變種病毒在紐約及全國範圍的持續肆虐，蘋果公司日前宣布關閉全紐約市所有門店，暫停顧客進入瀏覽產品，除線上訂貨提取及店內維修服務外，門店重開日期待定。

蘋果公司在一份聲明中表示，將定期監測並衡量實時情況，調整健康措施和門店服務細則，以支持顧客和員工的福祉。

「我們仍然致力於為團隊提供全面的防疫工作方法，將常規檢測與日常健康檢查、員工和顧客防護、深度清潔和帶薪病假相結合。」聲明寫道。

兩周前，因疫情再次大幅度抬頭及Omicron變種病毒繞開疫苗後的迅速傳播，蘋果公司再次要求員工及進入其零售店內的顧客必須戴口罩；並還暫時關閉了佛羅里達州、馬里蘭州和加拿大的部分門店。

但因疫情在紐約也並未得到有效控制，日前該公司宣布，包括曼哈頓第五大道、大中央車站(Grand Central Terminal)和肉品加工區(Meatpacking District)在內的12家門店將僅開放在線提貨，店內購物和天才吧(Genius Bar)預約將在指定商店提供。

雖然蘋果公司已經暫時關閉了世界各地的其他門店，但紐約市卻成為了第一個關閉所有門店的城市；彭博也報導，蘋果員工本來將在明年2月1日重返辦公室，現在因疫情再度升溫與新變異株快速擴散，無限期延後返回辦公室上班計畫。

一些蘋果零售員工在平安夜前夕參加了罷工，呼籲採取更多安全措施，比如發放N95口罩等；蘋果公司也表示，這些門店重新向公共開放前，所有員工將進行病毒檢測，在此之前也會與已確診的員工保持聯絡，直至他們痊癒。

蘋果 疫情 變種病毒

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