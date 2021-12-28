我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

LAPD公布伯靈頓商場視頻 子彈地面反彈穿入試衣室傷人

紐約市公校1/3照常開學 班級如有學生確診 其他人七日測兩次

紐約皇后區公共圖書館八分館因疫情關閉 包括法拉盛

記者鄭怡嫣／紐約報導

世界上最大的圖書館之一皇后區公共圖書館(Queens Public Library)宣布，受到新冠疫情影響，將臨時關閉61個分館中的八個分館圖書館，其中包括位於法拉盛(Flushing)市中心羅斯福大道(Roosevelt Ave.)近155街、華人經常光顧的法拉盛麥金瑞克(McGoldrick)分館；法拉盛位於緬街(Main St)及凱辛大道(Kissena Blvd.)交界的圖書館仍向公眾開放。

皇后區公共圖書館發布聲明表示，由於館內有員工的新冠病毒檢測結果呈陽性，圖書館決定關閉以下分館：法拉盛麥金瑞克分館、Bellerose分館、格蘭屋斯(Glen Oaks)分館、杭特點(Hunters Point)分館、艾姆赫斯特(Elmhurst)分館、傑克森高地(Jackson Heights)分館、洛克威海灘(Rockaway Beach)的半島(Peninsula)分館以及南牙買加分館(South Jamaica)。白石(Whitestone)分館在27日臨時閉關後現又重新對外開放。

所有其他的分館將在31日(周五)至明年1月2日(周日)間閉館三天。

圖書館還表示，各分館重新開放的時間及其他情況，將更新在公共圖書館官網https://www.queenslibrary.org/special-alerts/，民眾也可撥打公共熱線(718)-990-0728垂詢。

圖書館 法拉盛 皇后區

上一則

紐約市公校1月3日照常開學 班級如有學生確診 其他人七日測兩次

下一則

駐紐約經文處再有三人確診 領務服務不受影響

延伸閱讀

紐約法拉盛威利點要蓋賭場? 華人憂心被迫搬家

紐約法拉盛威利點要蓋賭場? 華人憂心被迫搬家
法拉盛節日樹第21年照亮社區

法拉盛節日樹第21年照亮社區
跨文化中心 法拉盛贈千份聖誕禮

跨文化中心 法拉盛贈千份聖誕禮
法拉盛亞裔律師涉竊顧客逾60萬元 被控逾40項重竊罪 最高恐囚15年

法拉盛亞裔律師涉竊顧客逾60萬元 被控逾40項重竊罪 最高恐囚15年
聖誕節 慈善機構法拉盛贈5000份玩具

聖誕節 慈善機構法拉盛贈5000份玩具

熱門新聞

即日起至年底，在紐約市府運營接種點及和諧社區醫療大聯盟(SOMOS)診所打補強針的市民，可獲得100元獎勵。(美聯社)

紐約市即日起至年底 打補強針送100元

2021-12-21 13:42
27日在曼哈頓的一個流動檢測點，一名女子在接受病毒檢測的鼻腔取樣。(路透)

紐約急診室醫師：接種疫苗 Omicron症狀溫和像感冒

2021-12-28 08:15
皇后區威利點土地開發案項目，至今仍未動工；圖為該地的汽車二手零件「舊貨廠」。(本報檔案照)

紐約法拉盛威利點要蓋賭場? 華人憂心被迫搬家

2021-12-27 08:41
受Omicron變種病毒影響，紐約三大機場26日取消百架航班。(Getty Images)

Omicron肆虐 紐約3大機場今日取消數百架航班

2021-12-26 11:19
瑪麗皇后二號日前行經紐約市時對乘客進行檢測，共有十人確診。(取自英國皇后郵輪船隊臉書)

豪華郵輪「瑪麗皇后2號」爆疫情 10確診旅客在紐約下船隔離

2021-12-21 15:11
新冠變種病毒Omicron快速傳播，不少民眾接種補強針後仍被確診；圖為法拉盛緬街的街道。(記者牟蘭／攝影)

打補強針也染疫?醫師：多輕症 只出現上呼吸道感染症狀

2021-12-22 12:10

超人氣

更多 >
美飛中航班為何6小時後空中折返 原因看這裡

美飛中航班為何6小時後空中折返 原因看這裡
為何中擴大「西安封城總禁足」 美卻「砍半染疫隔離期」？

為何中擴大「西安封城總禁足」 美卻「砍半染疫隔離期」？
紐約急診室醫師：接種疫苗 Omicron症狀溫和像感冒

紐約急診室醫師：接種疫苗 Omicron症狀溫和像感冒
IKEA餐廳「常客滿原因」竟不是肉丸 內行人揭獨特優勢

IKEA餐廳「常客滿原因」竟不是肉丸 內行人揭獨特優勢
紐時：新冠疫苗普及後 年輕人、白種人染疫死亡率升高

紐時：新冠疫苗普及後 年輕人、白種人染疫死亡率升高