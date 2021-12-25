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甩疫情 戴克高地聖誕氛圍不減 一直擺到明年1月

記者顏潔恩／紐約報導
不少遊客都會特意到戴克高地欣賞聖誕燈飾。(記者顏潔恩/攝影)
不少遊客都會特意到戴克高地欣賞聖誕燈飾。(記者顏潔恩/攝影)

新冠疫情升溫，影響紐約市年底多場慶祝活動，不過被譽為全美最佳聖誕節燈飾地點的戴克高地(Dyker Heights)，今年仍氣氛不減；屋主們自感恩節後便開始啟動裝飾工作，將一直擺到明年1月，每日晚間都可見閃爍耀眼的彩燈點亮街頭，是疫情期間戶外景點好去處。

戴克高地燈飾遠近馳名。(記者顏潔恩/攝影)
戴克高地燈飾遠近馳名。(記者顏潔恩/攝影)

戴克高地聖誕燈飾的源由可追溯至30年前，其中以斯帕塔屋(Spata House)和波利佐托屋(Polizotto House)為首，是布置聖誕燈飾的鼻祖，帶動了當地其他住戶開始這項傳統；不僅規模逐漸變大、裝飾愈加華麗，這種強烈的節日氛圍也感染周邊鄰里，吸引更多人加入這場燈飾大賽。

一些住戶是親自動手裝飾，但也有人聘請專門的設計師，不惜花費上萬元打造不同主題，暗中較勁裝飾能獲得旅客的青睞；雖這兩年受到疫情影響，部分房屋的布置不比從前來得奢華，但來到這邊依舊有滿滿的氛圍感，一個個可愛造型的玩偶、一盞盞如繁星閃耀的彩燈，令人瞬間走入童話故事中。

戴克高地燈飾遠近馳名。(記者顏潔恩/攝影)
戴克高地燈飾遠近馳名。(記者顏潔恩/攝影)

雖然燈飾開放給公眾欣賞，但當地畢竟是住宅區，觀光客不應亂丟垃圾或大聲喧嘩、或按門鈴打擾到當地居民，此外也避免走進住宅區內拍照；臨近聖誕節的高峰時段人潮和車流量大，攜帶小孩的家長要看管好。

不少遊客都會特意到戴克高地欣賞聖誕燈飾。(記者顏潔恩/攝影)
不少遊客都會特意到戴克高地欣賞聖誕燈飾。(記者顏潔恩/攝影)

一般居民都會在天黑後開燈、並在入睡前關燈，因此最佳觀賞時段是晚5時至9時，最佳觀賞區域是11大道至13大道、83街至86街處；紐約冬季寒冷，在外觀賞燈飾切記做好保暖工作，可在附近商店購買或自行準備熱飲。

不少遊客都會特意到戴克高地欣賞聖誕燈飾。(記者顏潔恩/攝影)
不少遊客都會特意到戴克高地欣賞聖誕燈飾。(記者顏潔恩/攝影)

民眾可搭乘出租車、Uber、Lyft等前往，或搭乘列車D、N線至18大道地鐵站、R線至86街地鐵站，需步行15至20分鐘，或轉乘B1公車，到12大道交86街站，便可直達集中的燈飾區；高峰時段恐會遇上嚴重的交通堵塞，且也停車位難求，居住在紐約市的民眾不妨在聖誕節後造訪，交通狀況會較好。

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