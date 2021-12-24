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紐約州豪華露營地報你知 逃離都市喧囂 冬季也好玩

記者顏嘉瑩／紐約報導
帳篷打開外面就是一片樹林。(取自Firelight Camps網站)
帳篷打開外面就是一片樹林。(取自Firelight Camps網站)

近年來新興的「豪華露營」(Glamping)模式相當受到歡迎，尤其在新冠疫情期間，遠離城市與人群、親近大自然的休閒方式更是掀起一股潮流；事實上，在紐約州有不少豪華露營地點，民眾不妨趁著冬季淡季，與三五好友一同出發，在森林的圍繞下生起篝火，體驗豪華露營的美好。

豪華露營體驗提供所有生活所需用品。(取自Collective Retreats網...
豪華露營體驗提供所有生活所需用品。(取自Collective Retreats網站)

豪華露營的餐點也不可馬虎。(取自Firelight Camps網站)
豪華露營的餐點也不可馬虎。(取自Firelight Camps網站)

「豪華露營」的Glamping，是由Glamorous和Camping兩個英文字組成，它的迷人之處，就是民眾不需要像傳統露營一樣，準備帳篷、鍋碗瓢盆和一堆用具，只需要帶一些簡單露營工具，就可以享受野外露營的樂趣，同時又不犧牲現代生活的舒適和方便；多數的豪華露營，都是現場有露營車或是已經搭好、附有家具的帳篷，入住的方式就跟一般旅館、酒店一樣，先到中心登記後，再到指定的露營車或帳篷，如此方便又省時省力的過程，也堪稱「無痛露營」。

就算露營，餐點也可以吃得很豐盛。(讀者提供)
就算露營，餐點也可以吃得很豐盛。(讀者提供)

Collective Retreats 悠閒欣賞曼哈頓美景

在離紐約市僅幾分鐘之遙的總督島(Governors Island)和哈德遜谷(Hudson Valley)都有豪華露營區的「Collective Retreats」，主打在所在城市的經典地段，提供獨一無二的豪華露營體驗。

總督島的豪華露營地，可看到曼哈頓天際線。(取自Collective Retrea...
總督島的豪華露營地，可看到曼哈頓天際線。(取自Collective Retreats網站)

豪華露營體驗提供所有生活所需用品。(取自Collective Retreats網...
豪華露營體驗提供所有生活所需用品。(取自Collective Retreats網站)

相較於傳統刻版印象中露營地都位於深山，「Collective Retreats」位於紐約的兩個地點，都相當具有代表性；其中離曼哈頓市中心只需要不到十分鐘船程的總督島露營地，提供壯觀的室外風景以及豪華的室內擺設，民眾被島上廣闊綠地圍繞的同時，還能欣賞自由女神像、曼哈頓天際線等美景，相當適合兩天一夜的小旅行。更多資訊及房間預定，可上https://www.collectiveretreats.com/查詢。

豪華露營體驗提供所有生活所需用品。(取自Collective Retreats網...
豪華露營體驗提供所有生活所需用品。(取自Collective Retreats網站)

Firelight Camps 樹林圍繞的挑高帳篷

露營最怕的就是蟲子，不過位於紐約上州綺色佳(Ithaca)的Firelight Camps露營地，將帳篷挑高，免去蚊蟲的煩擾，更多了沉浸在大自然的悠閒。主打的「豪華遊獵帳蓬」(luxury safari tents)，裡面配有硬木地板、特大或雙人大床，私人的帳篷門廊還有搖椅、燈籠等。

挑高的帳篷解決的蚊蟲的煩擾。(取自Firelight Camps網站)
挑高的帳篷解決的蚊蟲的煩擾。(取自Firelight Camps網站)

帳篷打開外面就是一片樹林。(取自Firelight Camps網站)
帳篷打開外面就是一片樹林。(取自Firelight Camps網站)

該營地價格分為旺季和淡季，11月至4月為淡季，價格直接砍半；雖說露營更像是夏天的活動，但坐擁湖光山色的綺色佳在冬天也有一番景緻，營地附近就有巴特米爾克瀑布(Buttermilk Falls)，在寒冷的冬天裡瀑布周圍結成冰，但水卻依舊奔流，彷彿小型冰川相當迷人。而冬天時民眾也可以在營地生起篝火，烤著棉花糖、喝著熱可可，享受淡季旅遊的愜意。更多資訊在https://firelightcamps.com/

Auto Camp 頂級露營車應有盡有

在全美多處都有露營地的「Auto Camp」，是一個以豪華露營車為主的營地，民眾可體驗睡在露營車上，同時又可以享有酒店級的服務品質；該公司預計將在紐約州卡茨基爾山脈(Catskills)拓展，預計將於2022年開始營運。

Auto Camp擁有堪稱美國最頂級的清風露營車。(讀者提供)
Auto Camp擁有堪稱美國最頂級的清風露營車。(讀者提供)

清風露營車內的床也相當寬敞。(讀者提供)
清風露營車內的床也相當寬敞。(讀者提供)

「清風露營車」(Airestream)被稱為是美國頂級露營房車，也是Auto Camp眾多住房體驗中，最平價也最經典的選擇；內裝配有一張雙人床、一張可睡兩人的沙發、廚房、淋浴間和廁所，堪稱應有盡有。

Auto Camp擁有堪稱美國最頂級的清風露營車。(讀者提供)
Auto Camp擁有堪稱美國最頂級的清風露營車。(讀者提供)

根據網站介紹，露營車高度31呎，成人可以輕易站在車內不需彎腰，而私人的現代浴室除了有步入式的花灑淋浴，還有寬敞的梳妝區；車內還有提供床單、浴袍、浴巾，廚房則有迷你冰箱、微波爐、餐具和杯具等，一應俱全。在戶外的體驗，則規畫有私人露台，配有火坑和用餐區，提供民眾獨一無二的露營體驗。

目前該營地離紐約最近的位於麻州度假景點鱈魚角(Cape Cod)，卡茨基爾山脈據點則正在規畫中，更多資訊請上https://autocamp.com/查詢。

露營車內擁有完整配備的廚房。(讀者提供)
露營車內擁有完整配備的廚房。(讀者提供)

露營車內的私人淋浴間不需要與營地其他人共用。(讀者提供)
露營車內的私人淋浴間不需要與營地其他人共用。(讀者提供)

廁所配備非常齊全。(讀者提供)
廁所配備非常齊全。(讀者提供)

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