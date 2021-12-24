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周末好去處／哥倫布環 聖誕假日市集

記者鄭怡嫣整理

哥倫布環 假日市集

作為冬季最熱鬧與最典雅的集市之一，哥倫布環(Columbus Circle)假日市集(Holiday Market)又回來了，集市擁有各式小攤販、熱飲、熱點心、珠寶、居家用品及來自世界各地的特色聖誕與新年禮物，譬如來自瑞典的特色桌布、喜馬拉雅首飾品以及以紙為原材料的各色藝術品。集市的舉辦時間為25日上午11時至晚上8時，26日上午11時至晚上7時，地點在59街和中央公園(Central Park)交口，更多資訊可上網頁http://shorturl.at/gBLR8查詢。

曼哈頓北端 踏青賞木

位於曼哈頓北端的賴恩堡公園(Fort Tryon Park)，曾是紐約市熱門的賞楓地點，其美景到冬季也不遑多讓、別有看頭。護林員將帶領民眾欣賞冬季景觀，同時識別各類小動物不同的足跡、它們棲居的巢穴以及各類不同的樹木。也活動免費，時間為25日(周六)下午1時至2時30分，集合地點在賴恩堡公園科彬環(Margaret Corbin Circle)，聯絡電話為(212) 304-2277，更多資訊可上網頁http://shorturl.at/fhtuU查詢。

史泰登島 海洋壁畫

南岸藝術家(South Shore Artists Group)成員，創作了一幅引人入勝、互動性質的壁畫，題為「完美的海」，指導與幫助民眾更直觀地了解神秘莫測的海洋及其千變萬化的生態環境，特別是海污染如何影響紐約當地水域的海洋生物。活動免費，時間為25日上午10時至下午4時，集合地點在史泰登島薩特李街(Satterlee Street)公園遊客中心，聯絡電話為(917) 417-6917，更多資訊可上網頁http://shorturl.at/tyACT查詢。

海濱公園 冬季觀鳥

位於皇后區大學點(College Point)的Powell's Cove公園，1999年始建，是風景優美的海濱公園，也是冬季觀鳥的絕佳場所。公園訂於26日(周日)舉辦觀鳥活動。護林員將帶領民眾悉心觀察冬季遷徙的候鳥，識別不同的鳥類。活動免費，初學者也可報名，時間為上午10時至11時，集合地點在Powell's Cove公園內130街和11大道交口，聯絡電話為(718) 352-1769，民眾需自備雙筒望遠鏡，更多資訊可上網頁https://shorturl.at/brDK7查詢。

史泰登島 曼哈頓 大學點

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