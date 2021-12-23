時報廣場跨年暫不取消 參與者需打完疫苗

時報廣場跨年暫照常舉行，參與者需在兩周前完全接種。（美聯社）

紐約市長白思豪 (Bill de Blasio)22日表示，雖然近日疫情加重，但時報廣場跨年活動暫定仍照常舉行，參與民眾需在跨年日兩周前完全接種新冠疫苗並提供證明，不強制注射補強針或佩戴口罩 ；去年該活動僅開放部分第一線工作人員等特殊受邀者參加。

白思豪表示，今年的跨年活動將准許群眾入場，但活動區域將限制在室外，參與者需在兩周前完全接種新冠疫苗並提供證明，但不強制要求他們加打補強針或是現場佩戴口罩，「這是紐約市乃至對於整個世界都至關重要的節日之一，我們不希望向新冠妥協或者投降」。

他還表示，如再有變更，會在聖誕節前宣布，同時也正在與專業的醫護人員及專家討論加強其他的防疫 措施，使整個活動更安全。

另一方面，聯邦疾病防治中心(CDC)主任瓦倫斯基(Rochelle Walensky)的態度則更為審慎，認為需要之後幾天的疫情發展狀況再做決定，「如果現場很多人，最安全的方法不僅是完全接種，還包括注射補強針並戴好口罩」。

去年的時報廣場為百年來最冷清的一年，雖然有六小時的主持、表演、撒新年願望彩紙、午夜零時水晶球降落等活動仍然進行，但現場卻因防疫禁止觀眾進入，民眾只能在線上觀看活動，現場則僅有表演者、數十名「2020年防疫英雄」醫護人員和家屬以特別嘉賓身分出席。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點