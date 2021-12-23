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出現類流感症狀 8%市警請病假

記者顏嘉瑩／紐約報導
截至21日已有將近8%的市警出現類似流感的症狀請病假，其中確診新冠者有324人。(記者顏嘉瑩/攝影)
截至21日已有將近8%的市警出現類似流感的症狀請病假，其中確診新冠者有324人。(記者顏嘉瑩/攝影)

變種新冠病毒Omicron在紐約市傳播速度快速，市警也成為受害者；截至21日，已有將近8%的市警出現類似流感的症狀，因而請病假，其中確診新冠者，則有324人。

根據「紐約郵報」報導，知情者表示，至21日共有2712名市警、約7.8%都請了病假，其中以位於皇后區第九警察服務區域(Police Service Area 9)的情況最為嚴重，192人中共有67人因病請假，28人確診新冠；該區域就在華人聚集的秋園(Kew Garden)不遠處。

據資料顯示，12月至今共有473名市警確診，數字僅次於今年3月的695人；去年4月疫情高峰期，則約有20%的市警請病假，同時也是回報最多市警確診的月份，當月共有2846名市警確診。

市警表示，目前該部門約有88%已完成疫苗接種；而為了加強防疫，以因應在全美擴散快速的Omicron新變種，市警在日前也公布嚴格規定，要求所有人在執勤時，不論是否已完成疫苗接種，都需要隨時佩戴口罩；此前市警才因為不少警員在執勤時未戴口罩，接獲不少抱怨。

市警目前尚未針對更多人確診或出現類似症狀而請病假一事做出回應。

截至21日已有將近8%的市警出現類似流感的症狀請病假，其中確診新冠者有324人。...
截至21日已有將近8%的市警出現類似流感的症狀請病假，其中確診新冠者有324人。（路透）

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