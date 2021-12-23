多個繁忙地鐵站 可打補強針

MTA多個地鐵站內提供補強針接種服務。（路透）

自新冠變種病毒Omicron入侵，紐約州和紐約市疫情加劇，對新冠檢測 和疫苗接種的需求上升；大都會運輸署(MTA )22日宣布，將在全市擁有繁忙路線的幾個地鐵站 設快閃補強針接種點和檢測站，另在州長霍楚(Kathy Hochul)的安排下，27日起也將有其他地鐵站提供免費檢測。

「鑑於近來新冠病例激增，我們想確保紐約客有快速、方便接種補強針的機會，特別考慮到假期就在眼前」， MTA主席利博(Janno Lieber)表示，通過在繁忙地鐵站設置接種點，我們希望民眾能利用把握時機，趕緊施打疫苗來保護自己和家人。

紐約市作為州內疫情主戰場，由Omicron感染的病例增長90%，近來國際旅客的到訪，也加劇全球感染的危機；MTA在州府的補助下推出地鐵站提供服務的計畫，服務面向所有人，包括造訪紐約的旅客，都能在無預約的情況下獲得服務。

目前提供莫德納(Moderna)補強針的包括：曼哈頓中城時報廣場-42街(Times Square-42Street Station)，本日起至12月31日(周五)早8時至下午2時(聖誕節除外)、皇后區傑克森高地-羅斯福大道/74街(Jackson Heights–Roosevelt Avenue/74th Street)，23日(今)是最後一日，時間是下午3時至晚8時。

另外自本月27日(周一)至30日(周四)下午3時至晚8時，在大中央車站(Grand Central Terminal)也提供補強針接種。

除接種點外，霍楚也安排27日起在曼哈頓中城時報廣場-42街、布碌崙(布魯克林)Central地鐵站設有檢測站，時間是早8時至下午2時；而MTA也將安排在另五個地鐵站設立檢測站，更多內容將於下周公布。