眾多球員染疫 籃網比賽又延

NBA等美國職業運動聯盟爆發染疫潮。(美聯社)

新冠變種病毒Omicron對各大職業運動再次造成衝擊，國家籃球協會(NBA)日前宣布，因多名球員染疫，造成隊員不夠無法上陣；原定23日由布碌崙 籃網(Brooklyn Nets)對陣波特蘭拓荒者(Trail Blazers)的比賽延遲，這已是布碌崙籃網自上周末以來第三場取消的比賽。

因觸發健康安全協議，自13日起布碌崙籃網球星哈登(James Harde)和布朗(Bruce Brown)、米爾賽普(Paul Millsap)、艾德里奇(LaMarcus Aldridge)、班布里(DeAndre' Bembry)、卡特(Jevon Carter)、強森(James Johnson)等人已相繼缺席比賽。

消息指出，聯盟規定每個球隊需有八名球員參與賽事，但因籃網傳出多人確診，達不到規定，所以取消23日對陣波特蘭拓荒者的比賽；鑑於新冠病例激增，布碌崙籃網在19日(周日)、21日(周二)對壘丹佛金塊(Denver Nuggets)、華盛頓巫師(Washington Wizards)的比賽早已取消，等賽事恢復後，籃網球員將一連進行三場比賽。

儘管面臨疫情威脅，但聯盟還是希望聖誕節 的比賽能持續進行，屆時將對上洛杉磯湖人(Lakers)，備受矚目；根據湖人主場「Crypto.com」場館的數據，這場比賽是聯盟賣出最昂貴的季票，平均價格達到780元；聯盟已經在廣告費上砸了2500萬至3000萬元，若取消會帶來連帶影響，因此想積極保住這場比賽。

規定顯示，新冠病毒檢測 呈陽性的球員需自主隔離10天，或在間隔24小時的時間發布兩次陰性的核酸檢測(PCR)結果；聯盟希望在這個制度下，之前隔離的球員將有足夠的時間回歸聖誕節的比賽。