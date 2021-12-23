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共同社：日美制定共同作戰計畫 應對台灣緊急狀況

紐文中心慶30周年 線上播映紀念影片

記者顏嘉瑩／紐約報導
為慶祝紐文中心成立30周年，中心製作「紐文30：回訪台美老朋友」影片，收錄25位台美藝文人士的訪談畫面。(紐文中心提供)
為慶祝紐文中心成立30周年，中心製作「紐文30：回訪台美老朋友」影片，收錄25位台美藝文人士的訪談畫面。(紐文中心提供)

成立於1991年的駐紐約台北文化中心，為台灣首個官方成立的海外文化據點，為慶祝成立30年，紐文中心與狠主流多媒體公司合作，回訪25位對台美文化交流貢獻卓著的台灣藝術家及美加藝文機構人士，並用影片收錄談話及珍貴老照片，即日起在紐文中心官網及臉書播出。

文化部長李永得表示，30年來紐文中心扮演著重要的平台角色，將台灣文化藝術之美推廣到北美洲；他說，「未來期望有更多的、更豐富的國際藝文交流，讓更多人看見台灣。」

紐文中心主任張惠君表示，此刻回訪紐文老朋友，不僅感受到好友重逢的喜悅，也彷彿回到當年展演的現場；她提到，紐文中心匯聚眾人之力把台灣帶向國際，也是台灣文化外交工作30年的里程碑。

「紐文30：回訪台美老朋友」影片中總統府國策顧問、蘭陵劇坊創辦人吳靜吉提到，台灣藝術在1990年代的紐約是無聲無息的，唯有透過集體行動才能開花結果，而紐文中心從那時就扮演重要的搭橋角色。

朱宗慶打擊樂團創辦人朱宗慶則回想1994年受邀到紐約演出，當時紐文中心邀請重要藝文機構節目策展人和主流媒體記者、藝評人出席，奠定了該團隊之後能繼續獲邀在美國演出的基礎。

影片除了收錄25位台美藝文人士的訪談畫面，也找出陳年老照片和影片，將從即日起在紐文中心官網https://ny.us.taiwan.culture.tw/ch/和臉書https://www.facebook.com/TPECC.NY播出。

為慶祝紐文中心成立30周年，中心製作「紐文30：回訪台美老朋友」影片，收錄25位...
為慶祝紐文中心成立30周年，中心製作「紐文30：回訪台美老朋友」影片，收錄25位台美藝文人士的訪談畫面。(紐文中心提供)

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