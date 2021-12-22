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大都會博物館限訪客 每天1萬人

編譯孫梁／綜合21日電
大都會藝術博物館限制每天參觀人數至1萬。（路透）
大都會藝術博物館限制每天參觀人數至1萬。（路透）

大都會藝術博物館(Metropolitan Museum of Art)21日宣布，考慮到Omicron變種傳染力強的影響，博物館將限制館內的人流，每天入館人數控制在1萬人左右；而在平時，Met每天約接待近2萬遊人。

執行長魏斯(Daniel Weiss)聲明說，「我們重視工作人員和參觀者的安全，減少參觀人流是我們最先採取的舉措。為保證開放和人人安全，創造出有利於健康的環境，館內工作人員已付出巨大的努力。」

為了因應新出現的Omicron變種，全國其他藝術機構也採取了相應措施，巴爾的摩藝術博物館因陽性檢測率升高而將展廳關閉至12月29日，該館21日表示，「我們需要先退後一步，以保證工作人員做好接待服務，而暫時閉館是向前邁進的最佳步驟。」

大都會博物館發言人韋恩(Kenneth Weine)表示，減少參觀人數有助於降低館內人口密度，工作人員將查驗參觀者的接種證明，因此入口處可能排隊較長。自21日開始，館內不再提供飲食服務，許多工作人員將按要求在家上班。

過去兩周，紐約州的感染人數增多80%以上，聯邦衛生部門指出，Omicron變種如今在新增感染者中占到近四分之三。

文化設施的大部分收入通常主要依靠節假日，但最新一輪疫情爆發後，全市的許多藝術團體取消了原定的演出計畫，過去的周末，由於演員和劇組成員檢測出陽性，百老匯近三分之一的演出被取消，部分劇場將一直關閉到聖誕節。

美國博物館聯盟會長洛特(Laura Lott)說，「博物館行業已經面臨復甦緩慢的問題，現在又出現新一波的人流限制乃至可能閉館，在沒有更多聯邦援助的情況下，勢必將產生毀滅性的影響。」

博物館 Omicron 大都會

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