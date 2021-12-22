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豪華郵輪10人確診 紐約下船隔離

記者顏嘉瑩／紐約報導
瑪麗皇后二號日前行經紐約市時對乘客進行檢測，共有十人確診。(取自英國皇后郵輪船隊臉書)
瑪麗皇后二號日前行經紐約市時對乘客進行檢測，共有十人確診。(取自英國皇后郵輪船隊臉書)

載有近1500名遊客的英屬豪華郵輪「瑪麗皇后二號」(Queen Mary 2)，航程中於20日停靠在布碌崙(布魯克林)時進行新冠檢測，有十名乘客確診；紐約市官員21日表示，確診者將無法再重新登上郵輪前往目的地加勒比海，而須在紐約市進行隔離。

該艘郵輪日前從英國南安普顿(Southampton)港口出發，前往加勒比海度過聖誕節以及跨年；英國皇后郵輪船隊(Cunard Line)要求所有乘客完成疫苗接種並檢測陰性才可登船，此次確診的十人為突破性染疫病例。

抵達紐約市時，船上共有1473名乘客，雖確診率不到1%，但英國皇后郵輪船隊發表聲明，由於後續航程的長度以及將停靠多個加勒比海港口及國家，根據規定確診者必須立刻下船；該船隊強調，郵輪遵守政府和公共衛生當局制定的嚴格防疫措施。

十名確診者將停留在紐約市進行隔離，其餘檢測陰性乘客則登船繼續前往加勒比海，若確診者隔離後檢測結果呈陰性，將可在明年1月3日郵輪返程英國途中停留紐約市時，重新登船。

目前對於郵輪多久進行一次例行新冠檢測頻率、登船前的測試時間規定尚不清楚，確診者是否感染Omicron或其他變種病毒，或是檢測是否使用快篩等尚不清楚。

除了瑪麗皇后二號，皇家加勒比海公司旗下世界最大郵輪「海洋交響號」(Symphony of the Seas)，要求12歲及以上的乘客需完成疫苗接種，日前在為期七晚的加勒比海之旅途中，7000名乘客共有50人確診；該郵輪已於18日返回邁阿密。

Omicron的傳播快速，全美有73%的新確診均為感染Omicron，並取代Delta成為主流病毒株，預計將成為全球最普遍的菌株；專家表示，節日季民眾出遊若使用快篩，應盡可能在接近旅行日期的情況下進行檢測。

郵輪 檢測 紐約市

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