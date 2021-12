百老匯聯盟主席：舞台未落幕

日前多場百老匯演出因疫情取消,但百老匯聯盟主席聲稱舞台帷幕未落。(美聯社)

百老匯 許多演出因新冠變種病毐Omicron肆虐而取消或延期,但百老匯聯盟(Broadway League)主席聖馬丁(Charlotte St. Martin)堅稱舞台帷幕未落,30多部受歡迎演出仍繼續。

紐約州上周單日出現2萬1908染疫病例, 百老匯劇院17日被迫停止近十場演出。

截至20日晚間,紐約州染疫單日數字連續第四天破紀錄,一天內出現2萬3391病例,較前一天約多1000例。

過去七天,紐約市 平均每天有9471染疫病例。據紐約市衛生局,全市平均每天有94位檢測陽性者住院,至少11人確診死亡。

百老匯受衝擊,若干知名音樂劇如「哈利波特 與被詛咒的孩子」(Harry Potter and the Cursed Child)、「漢密爾頓 (Hamilton) 、「麥可·傑克遜傳記音樂劇」(MJ The Musical) 等都取消單場演出。

「致埃文·漢森」(Dear Evan Hansen)、「阿拉丁」(Aladdin)、「無比驕傲」(Ain't Too Proud)、「骷髏船員」(Skeleton Crew)因演員和舞台工作人員染疫而在聖誕節前暫停演出。

百老匯大主管聖馬丁卻堅稱,百老匯絕無關閉計劃,正認真關注並遵守規定,仍有20至30部劇目演出。

代表演員和舞台經理的演員權益協會(Actors' Equity Association)執行董事瑪麗麥科爾(Mary McColl)說,取消演出表示百老匯製片人認真看待染疫個案並採適當行動。

聖馬丁稱,劇組人員正接受測試,演員和觀眾的安全最重要;如果節目開演,相信有正確訊息表明開放是安全的,假如不安全就不演出。

其他廣受歡迎的「女巫前傳」(Wicked),「歌劇魅影」(The Phantom of the Opera)、「獅子王」(The Lion King)、「芝加哥」(Chicago) 等,整個星期都演出,多半聖誕夜休演。

紐約防疫規定趨嚴,五至11歲兒童須出示至少接種一劑疫苗證明才能觀看演出,並由完成疫苗接種的成人陪同,如在演出前不到14天接種,還須提供測試陰性證明。

紐約大都會歌劇院(Metropolitan Opera)要求觀眾和員工明年1月17日起接種加強針。