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百老匯聯盟主席：舞台未落幕

編譯周芳苑／綜合21日電
日前多場百老匯演出因疫情取消，但百老匯聯盟主席聲稱舞台帷幕未落。（美聯社）
日前多場百老匯演出因疫情取消，但百老匯聯盟主席聲稱舞台帷幕未落。（美聯社）

百老匯許多演出因新冠變種病毐Omicron肆虐而取消或延期，但百老匯聯盟(Broadway League)主席聖馬丁(Charlotte St. Martin)堅稱舞台帷幕未落，30多部受歡迎演出仍繼續。

紐約州上周單日出現2萬1908染疫病例， 百老匯劇院17日被迫停止近十場演出。

截至20日晚間，紐約州染疫單日數字連續第四天破紀錄，一天內出現2萬3391病例，較前一天約多1000例。

過去七天，紐約市平均每天有9471染疫病例。據紐約市衛生局，全市平均每天有94位檢測陽性者住院，至少11人確診死亡。

百老匯受衝擊，若干知名音樂劇如「哈利波特與被詛咒的孩子」(Harry Potter and the Cursed Child)、「漢密爾頓　(Hamilton) 、「麥可·傑克遜傳記音樂劇」(MJ The Musical) 等都取消單場演出。

「致埃文·漢森」(Dear Evan Hansen)、「阿拉丁」(Aladdin)、「無比驕傲」(Ain't Too Proud)、「骷髏船員」(Skeleton Crew)因演員和舞台工作人員染疫而在聖誕節前暫停演出。

百老匯大主管聖馬丁卻堅稱，百老匯絕無關閉計劃，正認真關注並遵守規定，仍有20至30部劇目演出。

代表演員和舞台經理的演員權益協會(Actors' Equity Association)執行董事瑪麗麥科爾(Mary McColl)說，取消演出表示百老匯製片人認真看待染疫個案並採適當行動。

聖馬丁稱，劇組人員正接受測試，演員和觀眾的安全最重要；如果節目開演，相信有正確訊息表明開放是安全的，假如不安全就不演出。

其他廣受歡迎的「女巫前傳」(Wicked)，「歌劇魅影」(The Phantom of the Opera)、「獅子王」(The Lion King)、「芝加哥」(Chicago) 等，整個星期都演出，多半聖誕夜休演。

紐約防疫規定趨嚴，五至11歲兒童須出示至少接種一劑疫苗證明才能觀看演出，並由完成疫苗接種的成人陪同，如在演出前不到14天接種，還須提供測試陰性證明。

紐約大都會歌劇院(Metropolitan Opera)要求觀眾和員工明年1月17日起接種加強針。

百老匯 哈利波特 紐約市

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