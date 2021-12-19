紐約幼獅青少年管弦樂團 19日實體聖誕音樂會

紐約幼獅青少年管弦樂團19日舉辦實體演出，呼籲民眾積極參與。(記者牟蘭／攝影)

紐約幼獅青少年管弦樂團於19日(周日)在皇后區 貝賽158初中舉辦疫後首場實體聖誕音樂會，活動免費，到場者須提供疫苗 接種證明；樂團指揮表示，疫情 爆發後，樂團改為線上訓練，所有樂手都要單獨演奏，督促每個人精進技藝，個個變「高手」。

紐約幼獅青少年管弦樂團藝術總監方秀蓉、樂團弦樂指導老師鍾啟仁、木管老師廖信惠、銅管老師張若葳及打擊樂老師林季靜等表示，疫情爆發後，樂團改為線上訓練，由老師在網絡單獨指導，讓每一位樂手一對一單獨展示技藝，所有的演奏會通過電子科技合成提前錄製的音樂，展示學員的訓練成果。

樂團今年9月恢復面對面訓練，已有40多位學員加盟，明年計畫邀請疫情期間畢業生，在林肯音樂中心舉辦演奏會。

想要加入樂團的學生，請電(347)306-2511或(917)912-8288，或寄送郵件至[email protected]，或登錄YouthOrchestra.com查詢詳情。

紐約幼獅青少年管弦樂團2021年聖誕音樂會訂於19日下午4時舉行，地點為貝賽158初中，地址為大洋街(Oceania St.)46-35號。