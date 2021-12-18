紐約總督島全年開放 「冬村」靚麗迎賓

總督島全年開放，新增冬村設施。（總督島信託理事會提供）

總督島(Governors Island)自2005年開放以來已成為夏季遊覽勝地，受到遊客和曼哈頓 居民的喜愛。位於紐約港中心的總督島彷彿是世外桃源，使遊人感覺從市區的混凝土叢林瞬間來到鬱鬱蔥蔥的綠洲。

總督島以前只在每年5至10月開放，如今總督島信託理事會宣布，17日開始全年開放，每天開放時間為早7時至晚6時。島上的歷史遺跡「上校寓所」(Colonels Row)改為「總督島冬村」(Winter Village)，成為一年四季接待遊客的旅遊景點。

紅磚結構的「上校寓所」為內戰後建造，一直默默地矗立在島上，但曾經的冷清落寞不久後即將遊人如織，人們可在這裡舉辦節日歡慶派對，享用多種遊樂設施。

總督島信託理事會會長紐曼(Clare Newman)說，總督島冬村的景緻令人驚嘆，在紐約市 內見無法見到，「從溜冰到火烤熱巧克力等活動，冬村將為各年齡段的遊人提供冬季的歡樂。」

溜冰場的面積5000平方呎，其他設施包括自行車和雪橇租賃，還有一輛退役的海岸防衛隊消防車可供遊人拍照。島上還有許多美食 ，由紐約市的餐館和咖啡店主理，每逢周末會舉辦美食節，各類食物的餐車林立。

溜冰場的開放時間為每周五中午12時至下午5時，周六和周日為上午10時至下午5時，周五對所有遊客免費。

「總督島之友」主任說，總督島已經是紐約市的夏季遊覽勝地，如今人們可增加不同季節的體驗，在篝火前喝熱飲料和欣賞燈光秀，紐約沒有一個地方可比總督島冬村更能享體驗冬季的風情。

總督島每天有渡輪接駁，曼哈頓的登船地點在南街(South Street)10號Battery Maritime大廈， 成人來回票價三元，65歲以上老人、12歲以下的兒童、IDNYC持有人以及現役和退役軍人免費，所有遊客在周末中午之前登船均免費。渡輪時刻表及訂票等訊息可在總督島網站govisland.org/ferry查詢。