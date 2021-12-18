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紀念太極拳申遺一周年 時報廣場虎虎生風

記者張晨／紐約報導
時報廣場大屏上滾動播放太極推廣片，屏幕下方中美太極拳愛好者進行現場表演。(記者張晨／攝影)
時報廣場大屏上滾動播放太極推廣片，屏幕下方中美太極拳愛好者進行現場表演。(記者張晨／攝影)

為紀念太極拳列入聯合國教科文組織人類非物質文化遺產一周年，17日中國河南省文化和旅遊廳聯合美中友好協會，在時報廣場舉辦太極拳宣傳推廣活動；廣場迪斯尼LED大屏上全天滾動播放太極拳推廣片，屏幕下方眾多中美太極拳愛好者在教練的帶領下現場表演太極拳，吸引眾多遊客駐足觀看學習，紛紛為中國功夫叫好喝采。

美中友好協會常務副會長李麗表示，太極拳不僅傳達中國獨有的人文情懷以及健康養生之道，更讓很多美國民眾進一步了解和認識中華文化的博大精深，也為中美人文交流作出了積極貢獻。

中國河南是華夏文明的重要發祥地，也是少林功夫和太極拳的發源地，李麗介紹稱，太極拳2020年被聯合國科教文組織列入人類非物質文化遺產代表作名錄，是人類最喜歡的健身運動方式之一；目前，150多個國家和地區建有太極拳館，全球太極拳習練者超過3億人，成為全人類共同參與人數最多的第一武術運動。

而以太極拳和少林功夫為代表的中國功夫，現已成為河南的國際文化旅遊名片；李麗表示，河南未來將以嵩山少林寺、溫縣陳家溝為中心，以鄭州國際少林武術節、焦作國際太極拳交流大賽為紐帶，推進太極拳學院、太極拳文化傳承創新實驗中心等項目，打造世界功夫之都和太極聖地。

同時河南也是自然景觀薈萃之地，有洛陽龍門石窟、安陽殷墟、登封歷史建築群、大運河南段和絲綢之路河南段五大「世界文化遺產」；主辦方表示，向世界推介河南，觸摸千年古文化，並「豫」見美好！

河南 聯合國 健身

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