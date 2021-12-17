曾辦2屆冬奧會 白臉山滑雪攻略

湖寧靜湖冬奧會博物館正在籌備重建工作，預計在2022年12月給訪客以全新體驗。(取自冬奧會博物館)

有「世界冬季運動之都」的紐約白臉山（Whiteface Mountain）位於普萊西德湖(Lake Placid)外的威爾明頓(Wilmington)，這裡曾舉辦過兩次冬季奧運 會，也是經常承接各種專業比賽的小城，以美東地區最驚人的3430呎垂直落差聞名，擁有87個各種難度的滑道，是東部滑雪 愛好者熱愛挑戰的雪場。

白臉山的雪道是冬季奧運會級別，是美東滑雪族的最愛。(取自州府I Love NY網站)

除了冬季運動，人們還可以體驗山腳餐廳的招牌工藝啤酒、狗拉雪橇和厚輪胎腳踏自行車等，在雪季為遊客提供更多選擇。

地形刺激 雪道東部最難

白臉山是紐約州的第五高峰，海拔高度為4867呎(1483.5米)，滑雪季節通常為11月至4月中旬，但這取決於春季降雪 。過去11年，降雪平均值為200吋；造雪覆蓋率達到99％，由335支雪炮(其中200個為低能量和高效率)提供。

除了滑雪外，許多活動也適合家庭和小朋友。(取自白臉山官網)

白臉山擁有東部最大的垂直下降高度，80%以上為中高級玩家，只有20％的初學者，但這樣的地形也很容易讓擁有天賦的人很快上手。

高級：白臉山擁有東部最難的雪道，包括The Slides的「雙黑荒野地形」僅適用於技術較高的滑雪者或專業人士。

中級：這裡的中級道非常適合有滑雪熱情且擁有一定滑雪經驗的人，其中最受歡迎的包括Crossover Loop、Summit Express、Low Road、Parkway Exit、Empire Cut以及綿延兩哩的東岸最長雪道Wilmington Trail。

初學者：白臉山的綠色圓形小徑可通過Bunny Hutch Triple，Mixing Bowl Lift，Bear Lift和Face Lift到達，這裡開放給初學者的路徑較少，但也足夠學習體驗；適合滑道包括Round-A-Bout、Medalist、Upper Boreen、Easy Way以及Medalist Cut。

大本營木屋的用餐區域。(取自白臉山官網)

餐飲可口 燒烤美酒誘人

大本營美食廣場(Base Camp Market)：在這裡可以找到熱湯、三明治、披薩、漢堡等常見快餐，適合快速解決一餐就要衝回雪場的發燒友們。

Cloudspin酒吧和燒烤餐廳：位大本營小屋三樓，提供適合滑雪後的飲料和餐點，如備受雪客喜愛的血腥瑪莉、黑鑽石雞翅等。

J. Lohr Cafe＆Wine Bar：位於主基地小屋二樓，是一家只用當地農產食材製作美食的餐廳，想要嘗鮮紐約北部小鎮特色的人可選擇此處，還有特色葡萄酒可品嘗。

Waffle Cabin：這家在疫情中全新開業的華夫餅店，為食客提供比利時糖漿及巧克力甜品，以及簡單的小食和熱飲。

運動場多 兒童不怕無聊

白臉山已連續超過25年被評為東部最佳的冬季戶外運動場所，這部分要歸功於1932年和1980年舉辦的兩屆冬季奧運會，而且許多活動都是兒童友好的。

雪橇：滑過曲線，可在不到40秒的時間內通過奧運官方半哩賽道，強烈建議預訂。

雲霄纜車：從大本營小屋乘坐八人高速纜車到白臉峰頂，15分鐘即可抵達野餐區和觀景台；翱翔於白雪皚皚，俯瞰風景秀麗的阿迪朗達克山脈(Adirondack Mountains)。

滑冰：這裡也有室內溜冰場及奧林匹克橢圓溜冰場，訪客可以在此租賃冰鞋，結束還可以在休息大廳邊喝熱可可邊圍坐在爐火旁聊天。

奧林匹克歷史展覽：普萊西德湖寧靜湖冬奧會博物館(Lake Placid Winter Olympic Museum)，該館目前正在籌備重建工作並預計在2022年12月給訪客以全新體驗。

瑞士村 北歐風情十足

瑞士村(Swiss Village)右傍寧靜湖，臨近街道盡頭、教堂對面可見鏡湖(Lake Mirror)，背後坐落著幾座兩千呎以上的高峰，山清水秀互相襯托，勝似一幅絢麗的彩墨畫。

街道左依連綿的山脈，隨處可見木造小屋，古典質樸，溫暖浪漫，北歐風情十足。百年以上的建築仍保留著原貌，村中心有個建於1884年的公共圖書館，看上去門庭依舊。

這個居民不足3000人的小鎮，飽含著文化歷史和體育運動的底蘊，更因為國際奧林匹克委員會總部設在瑞士，而這兒又與奧運會結有不解之緣，故冠以瑞士村之名是再恰當不過的。