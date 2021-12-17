周末好去處／下東城樹木護理體驗 教導志工要如何植樹

下東城樹木護理體驗

樹木在冬天需要特別照顧，不過人行道上的樹要如何識別、有什麼作用、要怎麼照顧呢？紐約市 公園管理(NYC Parks Stewardship)訂於18日(周六)在曼哈頓下東城舉辦活動，教導志工要如何栽種樹木、識別樹木，並了解這些行道樹在紐約市的重要作用。主辦方提醒，參加者應穿著可弄髒的衣服和不露趾的鞋子，18歲以下需有監護人陪同。活動免費、時間為上午9時至中午12時，集合地點在艾塞克斯街(Essex St.)和布隆街(Broome St.)交口，更多資訊可上網頁https://on.nyc.gov/3sc4I2B查詢。

冬季市集合影聖誕老人

布萊恩公園(Bryant Park)冬季市集(Winter Village)擁有各式小攤販，還有寬廣的溜冰場，受到紐約市民及遊客歡迎。該溜冰場訂於18日(周六)至23日(周四)期間，在固定時間開放讓預約溜冰者有機會免費與聖誕老人合影，只需要預約免費的聖誕老人與溜冰時段的票，就能在溜完冰後，到公園的大聖誕樹下與聖誕老人打招呼。主辦方表示，不想溜冰的民眾也可以捐獻五元，並與聖誕老人合照。活動時間為早10時至中午12時，詳情在網頁https://on.nyc.gov/3m1ummA。

工作坊教做聖誕樹掛飾

家家戶戶都在妝點聖誕樹，想要為自家的聖誕樹增添個人風格，又不想要到商店裡購買千篇一律的掛飾，城市公園巡遊者(Urban Park Rangers)訂於19日(周日)，舉辦「自然工作坊」系列活動，教導民眾如何以手作的方式，來發揮自己的創造力和想像力，製作獨一無二的聖誕節 掛飾，並帶回家掛在樹上。該活動適合各個年齡層，活動免費，地點在布朗士 克洛托納公園(Crotona Park)內的克洛托納自然中心(Crotona Nature Center)，時間為上午11時至中午12時，詳情可上網頁https://on.nyc.gov/3dP3cea。

觀賞雙子座流星雨

雙子座流星雨每小時最多可產生高達120顆流星，是密集程度最高、也是最適合在傍晚時觀測的流星雨之一；城市公園巡遊者(Urban Park Rangers)訂於19日(周日)，帶領民眾共同觀賞雙子座流星雨，討論宇宙科學、歷史和民間傳說。為了能夠更好的欣賞到流星雨，主辦方也將提供天文望遠鏡和雙筒望遠鏡，讓參加者能夠更清楚看見流星。活動地點在皇后區貝賽(Bayside)特頓堡公園(Fort Totten Park)內的遊客中心，時間為下午5時至6時，更多資訊在網頁https://on.nyc.gov/3m7ztSq。