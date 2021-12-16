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Omicron來勢洶洶確診飆高 多部百老匯音樂劇喊卡

記者金春香／紐約報導
多場百老匯演出已因疫情反彈而取消，圖為劇院林立、人流如織的曼哈頓時報廣場。(新華社)
多場百老匯演出已因疫情反彈而取消，圖為劇院林立、人流如織的曼哈頓時報廣場。(新華社)

Omicron變種病毒來勢洶洶，日前紐約市單日新增確診數字已是兩周前的二倍；數場百老匯演出已因疫情取消，紐約大都會歌劇院(Metropolitan Opera)也於15日宣布，從明年1月17日起，要求所有符合接種資格的員工和觀眾出示接種補強針證明，才能進入劇院演出或觀看。

百老匯音樂劇「蒂娜」(Tina)15日取消當日下午和晚間的兩場演出，「哈利波特與被詛咒的孩子」(Harry Potter and the Cursed Child)取消下午場，新劇「窈窕奶爸」(Mrs. Doubtfire)從周日(12日)起已經取消了四場演出，「無比驕傲」(Ain't Too Proud)也取消了一場。

雖然百老匯從9月重啟開始就採取嚴格防疫政策，觀眾被要求提供接種疫苗證明和全程戴口罩，然而人潮洶湧下，很難保持社交距離，帶來病毒傳播的隱患，此前音樂劇「阿拉丁」(Aladdin)才重返舞台演出一場，便因參與製作的工作人員確診而取消演出。

在這些出現取消演出的劇目中，都有至少一名劇組成員新冠檢測結果呈陽性，且沒有替換演員；預計類似演出不得不臨時取消的情況在接下來還會繼續出現；每次取消不僅對觀眾是巨大打擊，也給劇組帶來巨大經濟損失。

在疫情再次抬頭情況下，大都會歌劇院是紐約市眾多表演和文藝機構中率先宣布需要補強針接種證明的單位，新規將於1月17日生效。

劇院經理Peter Gelb表示，大都會歌劇院先樹立一個榜樣，希望其他藝術表演機構也能夠照做，「這只是時間早晚的事，不久後大家都需要確保員工和觀眾接種補強針，才能保證所有人的安全。」

大都會歌劇院從9月回歸至今，已經呈現59場演出，累計觀眾達16萬人。

大都會 歌劇 百老匯

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