95億打造 JFK新航站明年動工

州長霍楚13日宣布，甘廼迪國際機場新航站建設案將於明年動工。(州長辦公室提供)

州長霍楚 (Kathy Hochul)13日宣布，位於紐約市皇后區的甘廼迪國際機場 (John F. Kennedy International Airport, JFK)95億元新航站建設案因疫情 延宕後，訂於明年破土動工；完工後，國航、東方等眾多中國航空公司進駐的全新第一航廈，將有23個登機口，成為甘迺迪機場最大的國際航廈。

霍楚表示，預訂建造的240萬平方呎先進航廈位於甘迺迪機場南側，紐新航港局 (Port Authority)與一個財務贊助財團達成修訂協議，得以啟動此一龐大建設計畫。

新航廈建造案原訂2020年動工，因新冠疫情衝擊航運而延遲。

這項計畫將分階段進行，料將創造6000個工程就業機會，依此推估的新工作機會總計超過1萬個

霍楚說，疫情復甦之際，她想確保人人前往紐約都覺得受歡迎而且通行流暢，紐約人也理應擁有現代化交通樞紐，如今是完成大型基礎設施的時候，將全力讓甘迺迪第一航廈盡快完工。

為配合新航廈，航港局將改造道路、停車場等基礎設施，並打造一個新變電站。

全新第一航廈將位於規模較小而陳舊的現有一、二航廈以及2013年拆除的舊3號航廈原址；預訂2022年中動工，包括入境、出境大廳和第一組新登機口在內的第一階段工程將於2026 年完工啟用。

霍楚辦公室稱，新航廈工程將根據國際乘客流量分階段施工，預計2030年全面完工。

完工後，全新第一航廈將有23個登機口、報到大廳和入境大廰；紐約州政府稱，這項工程旨在提升旅客體驗，與世界上評價最高的機場航廈一較長短。

新航廈還將有世界一流、紐約風餐飲和零售店，以及休息室、室內綠地和家庭式設施。

航港局委員會(Port Authority Board of Commissioners)將在16日會議上就擬議的租賃協議進行投票，航廈全部成本將由財團資助。