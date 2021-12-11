「新月心願」 點亮飛越皇后聖誕季

法拉盛的飛越皇后10日晚在39大道上的戶外廣場，舉行第14屆聖誕藝術燈點燈儀式。(記者牟蘭／攝影)

法拉盛 飛越皇后(Queens Crossing)10日晚在39大道上的戶外廣場，舉行第14屆聖誕藝術燈點燈儀式，新銳美國藝術家艾迪(Adam Eddy)打造「新月心願」裝飾瞬間被點亮，他希望用這個階梯大型裝置藝術，邀請民眾感受愛、信任和家庭紐帶，也象徵疫情 過後對新年的展望。

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富頓集團今年繼續與Crossing Art藝術中心合作，邀請艾迪以「新月心願」為主題，創作大型裝置藝術；艾迪介紹，這座高約12呎的裝置藝術作品，由數個彩繪木形部分組成，包括雲彩、月亮、梯子，以及受到兒童繪本大師艾瑞卡爾(Eric Carle)的童書「爸爸，我要月亮」啟發的場景。

艾迪表示，整個作品的靈感來源於「爸爸，我要月亮」，這本書關乎愛、慷慨和無私，但也關乎失落和改變，描繪了一個父親為幫助女兒得到月亮不斷努力，但月亮隨著更迭的晝夜慢慢消失的故事；他希望在聖誕佳節來臨之際，這個作品提醒民眾愛與付出意義，也象徵著疫情過後對來年的新希望。

本次藝術裝置策展人兼美國富頓集團公關行銷經理孫偉家表示 ，富頓集團與Crossing Art連續14年策畫戶外裝置藝術，旨在為社區帶來節日的溫馨氛圍；他說，艾瑞卡爾今年以91歲的高齡辭世，也希望通過這個作品向他致敬。

美國富頓集團執行副總裁李芝璇(Helen Lee)、國會眾議員 孟昭文、州參議員史塔文斯基(Toby Ann Stavisky)、劉醇逸，市議員顧雅明與即將上任市議員黃敏儀以及法拉盛華人工商促進會首席顧問杜彼得等均將出席儀式表示支持。