我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大突破…阿桑吉可引渡美受審 不押入重刑犯監獄

日擬與美同步調 不派部長級官員出席北京冬奧

「新月心願」 點亮飛越皇后聖誕季

記者牟蘭／紐約報導
法拉盛的飛越皇后10日晚在39大道上的戶外廣場，舉行第14屆聖誕藝術燈點燈儀式。(記者牟蘭／攝影)
法拉盛的飛越皇后10日晚在39大道上的戶外廣場，舉行第14屆聖誕藝術燈點燈儀式。(記者牟蘭／攝影)

法拉盛飛越皇后(Queens Crossing)10日晚在39大道上的戶外廣場，舉行第14屆聖誕藝術燈點燈儀式，新銳美國藝術家艾迪(Adam Eddy)打造「新月心願」裝飾瞬間被點亮，他希望用這個階梯大型裝置藝術，邀請民眾感受愛、信任和家庭紐帶，也象徵疫情過後對新年的展望。

影音來源：記者牟蘭

富頓集團今年繼續與Crossing Art藝術中心合作，邀請艾迪以「新月心願」為主題，創作大型裝置藝術；艾迪介紹，這座高約12呎的裝置藝術作品，由數個彩繪木形部分組成，包括雲彩、月亮、梯子，以及受到兒童繪本大師艾瑞卡爾(Eric Carle)的童書「爸爸，我要月亮」啟發的場景。

艾迪表示，整個作品的靈感來源於「爸爸，我要月亮」，這本書關乎愛、慷慨和無私，但也關乎失落和改變，描繪了一個父親為幫助女兒得到月亮不斷努力，但月亮隨著更迭的晝夜慢慢消失的故事；他希望在聖誕佳節來臨之際，這個作品提醒民眾愛與付出意義，也象徵著疫情過後對來年的新希望。

本次藝術裝置策展人兼美國富頓集團公關行銷經理孫偉家表示 ，富頓集團與Crossing Art連續14年策畫戶外裝置藝術，旨在為社區帶來節日的溫馨氛圍；他說，艾瑞卡爾今年以91歲的高齡辭世，也希望通過這個作品向他致敬。

美國富頓集團執行副總裁李芝璇(Helen Lee)、國會眾議員孟昭文、州參議員史塔文斯基(Toby Ann Stavisky)、劉醇逸，市議員顧雅明與即將上任市議員黃敏儀以及法拉盛華人工商促進會首席顧問杜彼得等均將出席儀式表示支持。

法拉盛的飛越皇后10日晚在39大道上的戶外廣場，舉行第14屆聖誕藝術燈點燈儀式。...
法拉盛的飛越皇后10日晚在39大道上的戶外廣場，舉行第14屆聖誕藝術燈點燈儀式。(記者牟蘭／攝影)

法拉盛 疫情 眾議員

上一則

前史泰登島國會眾議員羅斯 再度參選

下一則

首個亞裔健康報告出爐 不同族裔差異大

延伸閱讀

反對3華社建遊民所 華裔嗆歧視 擬15日市政廳抗議

反對3華社建遊民所 華裔嗆歧視 擬15日市政廳抗議
法拉盛首個遊民所 社服局證實蓋在39大道 估2024年開放

法拉盛首個遊民所 社服局證實蓋在39大道 估2024年開放
鄭岱雲夫婦 連5年捐款109分局獲表揚

鄭岱雲夫婦 連5年捐款109分局獲表揚
市府挑華人社區建遊民所 恐是另類族裔不公

市府挑華人社區建遊民所 恐是另類族裔不公
時隔35年 法拉盛首家電影院開幕 4D影廳吸睛

時隔35年 法拉盛首家電影院開幕 4D影廳吸睛

熱門新聞

30歲哥大博士生吉利在晨邊公園內被捅死。(取自臉書)

哥大博士生公園散步被捅死 兇嫌日犯三案 前科累累

2021-12-03 13:42
莫虎(右)因周立波(左)涉名譽誹謗提告，法官駁回周立波方要求撤案的動議。(本報檔案照)

莫虎告誹謗 周立波撤案動議被駁回

2021-12-10 15:53
萬秋明被大陪審團以二級謀殺與仇恨犯罪類別的一級嚴重性虐與竄改證據等六罪起訴。(本報檔案照)

涉性虐致死女友 華男被訴二級謀殺等罪 最高恐囚25年至終身

2021-12-10 16:56
紐約連續兩天單日新增確診數超過1萬，圖為民眾在時報廣場接受病毒檢測。（路透）

紐約病例連兩天破萬 醫院告急危機再現

2021-12-04 02:30
霍楚再頒口罩強制令，室內公共場所全員須配戴，違者罰款遭起訴。(取自州長辦公室)

紐約重啟口罩令 不查疫苗場所施行 下周一生效

2021-12-10 14:03
紐約連續兩天單日新增確診數超過1萬，圖為民眾在時報廣場接受病毒檢測。（路透）

紐約州新冠確診連2天破萬 醫院超載危機再現

2021-12-03 23:36

超人氣

更多 >
英國威廉凱特公布全家福聖誕卡 三個孩子可愛討喜

英國威廉凱特公布全家福聖誕卡 三個孩子可愛討喜
老花眼能治療 新型眼藥水上市 30天用量約80美元

老花眼能治療 新型眼藥水上市 30天用量約80美元
遭竊商品被匿名店家上網販賣 20家零售業籲國會介入

遭竊商品被匿名店家上網販賣 20家零售業籲國會介入
涉性虐致死女友 華男被訴二級謀殺等罪 最高恐囚25年至終身

涉性虐致死女友 華男被訴二級謀殺等罪 最高恐囚25年至終身
紐約重啟口罩令 不查疫苗場所施行 下周一生效

紐約重啟口罩令 不查疫苗場所施行 下周一生效