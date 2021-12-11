我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大突破…阿桑吉可引渡美受審 不押入重刑犯監獄

日擬與美同步調 不派部長級官員出席北京冬奧

聖誕樹缺貨 老字號也漲價

編譯周芳苑／綜合10日電
供應鏈大塞車、通膨，聖誕樹漲價。（新華社）
供應鏈大塞車、通膨，聖誕樹漲價。（新華社）

年底假期近在眼前，但今年碰到供應鏈大塞車，再加上物價節節上漲，包括聖誕樹在內的許多節日商品很難買到，而且價格昂貴，有些掃興。

不過，紐約市老字號聖誕樹賣家格雷格樹(Greg's Trees)仍全力奮戰，確保過節有聖誕樹，不讓這些外在挑戰影響歡樂氣氛。

話雖如此，今年想買到一棵合意的聖誕樹比往年困難，也許得請聖誕老人幫忙。

格雷格樹老板沃爾什(Greg Walsh)說，假如等到12月20日才訂購，可能有問題。

格雷格樹是紐約市知名聖誕樹及過節用品供應商，總部位於皇后區，30多年來，沃爾什年年將各地公園和啤酒花園換裝為充滿活力的冬季奇境，曼哈頓下東城有座公園便是如此，觸角也延伸至布碌崙，包括威廉斯堡的多米諾公園(Domino Park)、麥卡倫公園(McCarren Park)以及公園坡的格林伍德啤酒花園(Greenwood Beer Garden)、綠點的斯普林斯(The Springs)。

許多人為了購得完美聖誕樹向沃爾什蜂擁而去，家住曼哈頓下東城的奧奇博伊(Phil Occhiboi)是老顧客，今年提早行動，已看到所有樹都搬出展售，去年他動作慢了點，所以今年要快搶。

格雷格樹的售價向來合理，但由於供應鏈問題和勞力成本上升，今年不得不漲價10%到20%。

許多樹木供應商將供應和通膨壓力轉化為更高成本，沃爾什強調，他全年都與美、加供應商密切合作，確保供貨充裕、以免顧客失望。

不過，沃爾什警告，節日用燈和裝飾品情況不同，這些商品來自中國，一整年都提高價格；即使已簽約，仍加價10%。

儘管面臨挑戰，今年過節對沃爾什別具意義；他2月間被診斷出罹患前列腺癌，被迫放棄18年的特殊教育教職，假期結束前暫停治療，將全神專注對他來說最重要的事情。

沃爾什說，十年前決定不僅要有小攤位，還要有人形板和聖誕老人讓陣容更大、更有趣，一切只為獲得一點樂趣，對他來說非常非常重要；他的堅韌點燃了節日的真正精神。

紐約市 供應鏈 曼哈頓

上一則

每天20起…皇后區頻傳ATM機遭盜刷

下一則

貝果店缺原材料 紐約客早餐受影響

延伸閱讀

五大湖變暖影響生態平衡 產生多米諾骨牌效應

五大湖變暖影響生態平衡 產生多米諾骨牌效應
Omicron恐衝擊美國 專家：歲末佳節勿忘防疫

Omicron恐衝擊美國 專家：歲末佳節勿忘防疫
今年聖誕樹價格上漲10% 部分樹種還缺貨

今年聖誕樹價格上漲10% 部分樹種還缺貨
矽谷美式足球賽傳槍聲 播報員喊「臥倒」球迷驚逃體育場

矽谷美式足球賽傳槍聲 播報員喊「臥倒」球迷驚逃體育場
矽谷足球賽傳槍聲 播報員宣布就地臥倒

矽谷足球賽傳槍聲 播報員宣布就地臥倒

熱門新聞

30歲哥大博士生吉利在晨邊公園內被捅死。(取自臉書)

哥大博士生公園散步被捅死 兇嫌日犯三案 前科累累

2021-12-03 13:42
莫虎(右)因周立波(左)涉名譽誹謗提告，法官駁回周立波方要求撤案的動議。(本報檔案照)

莫虎告誹謗 周立波撤案動議被駁回

2021-12-10 15:53
萬秋明被大陪審團以二級謀殺與仇恨犯罪類別的一級嚴重性虐與竄改證據等六罪起訴。(本報檔案照)

涉性虐致死女友 華男被訴二級謀殺等罪 最高恐囚25年至終身

2021-12-10 16:56
紐約連續兩天單日新增確診數超過1萬，圖為民眾在時報廣場接受病毒檢測。（路透）

紐約病例連兩天破萬 醫院告急危機再現

2021-12-04 02:30
霍楚再頒口罩強制令，室內公共場所全員須配戴，違者罰款遭起訴。(取自州長辦公室)

紐約重啟口罩令 不查疫苗場所施行 下周一生效

2021-12-10 14:03
紐約連續兩天單日新增確診數超過1萬，圖為民眾在時報廣場接受病毒檢測。（路透）

紐約州新冠確診連2天破萬 醫院超載危機再現

2021-12-03 23:36

超人氣

更多 >
英國威廉凱特公布全家福聖誕卡 三個孩子可愛討喜

英國威廉凱特公布全家福聖誕卡 三個孩子可愛討喜
老花眼能治療 新型眼藥水上市 30天用量約80美元

老花眼能治療 新型眼藥水上市 30天用量約80美元
遭竊商品被匿名店家上網販賣 20家零售業籲國會介入

遭竊商品被匿名店家上網販賣 20家零售業籲國會介入
涉性虐致死女友 華男被訴二級謀殺等罪 最高恐囚25年至終身

涉性虐致死女友 華男被訴二級謀殺等罪 最高恐囚25年至終身
紐約重啟口罩令 不查疫苗場所施行 下周一生效

紐約重啟口罩令 不查疫苗場所施行 下周一生效