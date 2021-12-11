聖誕樹缺貨 老字號也漲價

供應鏈大塞車、通膨，聖誕樹漲價。（新華社）

年底假期近在眼前，但今年碰到供應鏈 大塞車，再加上物價節節上漲，包括聖誕樹在內的許多節日商品很難買到，而且價格昂貴，有些掃興。

不過，紐約市 老字號聖誕樹賣家格雷格樹(Greg's Trees)仍全力奮戰，確保過節有聖誕樹，不讓這些外在挑戰影響歡樂氣氛。

話雖如此，今年想買到一棵合意的聖誕樹比往年困難，也許得請聖誕老人幫忙。

格雷格樹老板沃爾什(Greg Walsh)說，假如等到12月20日才訂購，可能有問題。

格雷格樹是紐約市知名聖誕樹及過節用品供應商，總部位於皇后區，30多年來，沃爾什年年將各地公園和啤酒花園換裝為充滿活力的冬季奇境，曼哈頓 下東城有座公園便是如此，觸角也延伸至布碌崙，包括威廉斯堡的多米諾公園(Domino Park)、麥卡倫公園(McCarren Park)以及公園坡的格林伍德啤酒花園(Greenwood Beer Garden)、綠點的斯普林斯(The Springs)。

許多人為了購得完美聖誕樹向沃爾什蜂擁而去，家住曼哈頓下東城的奧奇博伊(Phil Occhiboi)是老顧客，今年提早行動，已看到所有樹都搬出展售，去年他動作慢了點，所以今年要快搶。

格雷格樹的售價向來合理，但由於供應鏈問題和勞力成本上升，今年不得不漲價10%到20%。

許多樹木供應商將供應和通膨壓力轉化為更高成本，沃爾什強調，他全年都與美、加供應商密切合作，確保供貨充裕、以免顧客失望。

不過，沃爾什警告，節日用燈和裝飾品情況不同，這些商品來自中國，一整年都提高價格；即使已簽約，仍加價10%。

儘管面臨挑戰，今年過節對沃爾什別具意義；他2月間被診斷出罹患前列腺癌，被迫放棄18年的特殊教育教職，假期結束前暫停治療，將全神專注對他來說最重要的事情。

沃爾什說，十年前決定不僅要有小攤位，還要有人形板和聖誕老人讓陣容更大、更有趣，一切只為獲得一點樂趣，對他來說非常非常重要；他的堅韌點燃了節日的真正精神。