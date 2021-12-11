貝果店缺原材料 紐約客早餐受影響

製作貝果如今因原料短缺而面臨噩夢。（Getty Images）

貝果(bagels)是紐約市 飲食行業的主要品種之一，但製作貝果如今卻因原料短缺而面臨噩夢，可能影響成千上萬紐約市民的早餐。

紐約市的貝果店目前普遍缺乏奶油乳酪(cream cheese)，Pick-a-Bagel店的業主日前表示，短缺問題非常嚴重。

曼哈頓上西城Zabar's店的經理說，他們的存貨最多可維持十天，只能祈禱早點來貨。經理說最近聯繫了八家批發商，但都沒貨，「誰要是有食用奶油，可立即給我打電話。」

奶油乳酪危機的爆發正值美國的供應鏈 出現問題的時刻，疫情導致許多產品的供應鏈中斷，包括家用電器和服裝。紐約的部分貝果店還面臨三明治的夾肉難以買到等問題。

紐約許多貝果店用的是亨氏公司(Kraft Heinz)生產的費城 牌奶油乳酪，但與多數消費者買的費城牌產品不同，貝果店進的奶油乳酪沒有經過加工也沒有添加劑，而是由店家自己填加調料。

貝果店的供應商數周來就表示，從生產廠家的訂貨一直滿足不了需求。為紐約多家貝果店供貨的F&H Dairies批發商已經斷供數十天，業主表示：「我從來沒有斷貨30天，如今卻看不到盡頭。」

亨氏公司表示，需求增大以來，他們的供應增加了35%，「由於更多的人在家吃早餐，並將奶油乳酪當做甜點，因此許多原料的需求都在增大，需求增加的趨勢仍會持續。」

布碌崙的Bagelsmith貝果店和許多其他店外州尋找奶油乳酪，店主說新澤西州有2000磅的供貨，他準備親自前往提取，「取貨地點在北新州，我要自己開車去，而以往都不用跑那麼遠，打個電話就會送上門來。」