我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大突破…阿桑吉可引渡美受審 不押入重刑犯監獄

日擬與美同步調 不派部長級官員出席北京冬奧

貝果店缺原材料 紐約客早餐受影響

編譯孫梁／綜合10日電
製作貝果如今因原料短缺而面臨噩夢。（Getty Images）
製作貝果如今因原料短缺而面臨噩夢。（Getty Images）

貝果(bagels)是紐約市飲食行業的主要品種之一，但製作貝果如今卻因原料短缺而面臨噩夢，可能影響成千上萬紐約市民的早餐。

紐約市的貝果店目前普遍缺乏奶油乳酪(cream cheese)，Pick-a-Bagel店的業主日前表示，短缺問題非常嚴重。

曼哈頓上西城Zabar's店的經理說，他們的存貨最多可維持十天，只能祈禱早點來貨。經理說最近聯繫了八家批發商，但都沒貨，「誰要是有食用奶油，可立即給我打電話。」

奶油乳酪危機的爆發正值美國的供應鏈出現問題的時刻，疫情導致許多產品的供應鏈中斷，包括家用電器和服裝。紐約的部分貝果店還面臨三明治的夾肉難以買到等問題。

紐約許多貝果店用的是亨氏公司(Kraft Heinz)生產的費城牌奶油乳酪，但與多數消費者買的費城牌產品不同，貝果店進的奶油乳酪沒有經過加工也沒有添加劑，而是由店家自己填加調料。

貝果店的供應商數周來就表示，從生產廠家的訂貨一直滿足不了需求。為紐約多家貝果店供貨的F&H Dairies批發商已經斷供數十天，業主表示：「我從來沒有斷貨30天，如今卻看不到盡頭。」

亨氏公司表示，需求增大以來，他們的供應增加了35%，「由於更多的人在家吃早餐，並將奶油乳酪當做甜點，因此許多原料的需求都在增大，需求增加的趨勢仍會持續。」

布碌崙的Bagelsmith貝果店和許多其他店外州尋找奶油乳酪，店主說新澤西州有2000磅的供貨，他準備親自前往提取，「取貨地點在北新州，我要自己開車去，而以往都不用跑那麼遠，打個電話就會送上門來。」

紐約市 費城 供應鏈

上一則

聖誕樹缺貨 老字號也漲價

下一則

華醫涉砍傷女員工 被訴企圖謀殺…罪成可囚25年

延伸閱讀

紐約重啟口罩令 不查疫苗場所施行 下周一生效

紐約重啟口罩令 不查疫苗場所施行 下周一生效
紐約Omicron病例 1周增至20例 13人在紐約市

紐約Omicron病例 1周增至20例 13人在紐約市
遠離病毒、城市 紐約上州度假 特色民宿正熱

遠離病毒、城市 紐約上州度假 特色民宿正熱
大費城僑學界預祝 2022 年北京冬奧會圓滿成功

大費城僑學界預祝 2022 年北京冬奧會圓滿成功
各界愛心人士為見義勇為受傷女生盧敏惠捐款 彰顯華人團結力量

各界愛心人士為見義勇為受傷女生盧敏惠捐款 彰顯華人團結力量

熱門新聞

30歲哥大博士生吉利在晨邊公園內被捅死。(取自臉書)

哥大博士生公園散步被捅死 兇嫌日犯三案 前科累累

2021-12-03 13:42
莫虎(右)因周立波(左)涉名譽誹謗提告，法官駁回周立波方要求撤案的動議。(本報檔案照)

莫虎告誹謗 周立波撤案動議被駁回

2021-12-10 15:53
萬秋明被大陪審團以二級謀殺與仇恨犯罪類別的一級嚴重性虐與竄改證據等六罪起訴。(本報檔案照)

涉性虐致死女友 華男被訴二級謀殺等罪 最高恐囚25年至終身

2021-12-10 16:56
紐約連續兩天單日新增確診數超過1萬，圖為民眾在時報廣場接受病毒檢測。（路透）

紐約病例連兩天破萬 醫院告急危機再現

2021-12-04 02:30
霍楚再頒口罩強制令，室內公共場所全員須配戴，違者罰款遭起訴。(取自州長辦公室)

紐約重啟口罩令 不查疫苗場所施行 下周一生效

2021-12-10 14:03
紐約連續兩天單日新增確診數超過1萬，圖為民眾在時報廣場接受病毒檢測。（路透）

紐約州新冠確診連2天破萬 醫院超載危機再現

2021-12-03 23:36

超人氣

更多 >
英國威廉凱特公布全家福聖誕卡 三個孩子可愛討喜

英國威廉凱特公布全家福聖誕卡 三個孩子可愛討喜
老花眼能治療 新型眼藥水上市 30天用量約80美元

老花眼能治療 新型眼藥水上市 30天用量約80美元
遭竊商品被匿名店家上網販賣 20家零售業籲國會介入

遭竊商品被匿名店家上網販賣 20家零售業籲國會介入
涉性虐致死女友 華男被訴二級謀殺等罪 最高恐囚25年至終身

涉性虐致死女友 華男被訴二級謀殺等罪 最高恐囚25年至終身
紐約重啟口罩令 不查疫苗場所施行 下周一生效

紐約重啟口罩令 不查疫苗場所施行 下周一生效