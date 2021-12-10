遠離病毒、城市 紐約上州度假 特色民宿正熱

Gateway迷你小屋以「逃離城市、返回大自然」的概念，近年大受歡迎。(取自Gateway迷你小屋官網)

新冠肺炎疫情全球爆發已長達近兩年，近期紐約疫情反彈，加上變種病毒來襲，眼看聖誕節將至，不少華人為避開人潮，安排全家在州內進行短途之旅；躲入深山老林的特色民宿，在屋內看雪、泡澡，或是在山間漫步，享受片刻遠離城市喧囂的休閒生活。

根據旅宿平台「愛比迎」(Airbnb)的一份統計，顧客偏愛的特色民宿，需有「舒適」、「僻靜」以及「遠離現代」三個特色，此外靠近山間小徑、湖泊與山脈，都會為特色民宿加分。

迷你小屋 徜徉自然

公司總部設立在紐約市 布碌崙(布魯克林)的Gateway迷你小屋，以「逃離城市、返回大自然」的概念，近年大受歡迎，尤其是疫情爆發後，房源更是緊俏，公司今年在年底節日季前在全國增加五個新營地，共有224個森林小屋。

Gateway迷你小屋最先在波士頓建立首個營地，陸續在九個不同城市建立迷你小屋，多數小屋設立在距離大城市兩個小時左右的森林中；為了增添神祕感，民眾預定迷你小屋後，出發當天上午才會收到短信，被告知小屋的確切位置。距離紐約市最近的兩處營地，位於東卡茨基爾(Catskills)與西卡茨基爾。

這些迷你小屋由方方正正的木頭堆砌，外型酷似集裝箱，屋內設有洗手間、廚房及暖氣等設施，租客可透過落地玻璃，感受大自然的魅力。紐約的迷你小屋，在聖誕節期間至少需租住兩天，房價較平日已飆漲兩倍，兩日漲至近900元左右。

位於紐約上州Woodstock小鎮附近的Willow樹屋，多年來排名「愛比迎」紐約地區的特色小屋榜首。(取自Airbnb官網)

Willow樹屋 紐約暴紅

位於紐約上州 Woodstock小鎮附近的Willow樹屋，多年來排名「愛比迎」紐約地區的特色小屋榜首；這個由英國建築師哥吉本(Antony Gibbon)設計的樹屋，結合現實與自然，受到情侶與單身冒險者的追捧。

根據「紐約時報」介紹，Willow樹屋屋內設有火爐與落地窗戶，廚房、洗手間、客廳與臥室區域，屋外還有一個湖畔以及生火區域，打造封閉式的度假生活。截止12月上旬，該樹屋的房源只剩兩天空檔，明年1月與2月已被預訂一空。

Woodstock小鎮距離紐約市約1.5小時車程，小鎮內以嬉皮士音樂節(Woodstock Music Festival)聞名，街道上隨處可見特色小店、街頭藝人以及木雕吉他；當地的跳蚤市場也頗具特色，喜愛新鮮蔬果的民眾也可前往當地農場，品嘗美食。

獵人溫室綠色小屋有三間臥室與兩個浴室可供六名顧客居住。(取自Airbnb官網)

獵人溫室 滑雪 天堂

距離紐約市兩個半小時的獵人溫室綠色小屋，位於紐約上州Kaaterskill州立公園，附近就是著名的溫德姆滑雪場(Windham Ski Resort)；度假小屋內有三間臥室與兩個浴室，可供六名顧客居住，每間臥室還配有吊床，增添小木屋的特色。

獵人溫室綠色小屋附近就是著名的溫德姆滑雪場。(取自Airbnb官網)

溫德姆滑雪場是距離紐約市較近的滑雪場之一，除了滑雪外，遊客還能坐雪橇，或是在Alpine水療中心享受按摩服務，趕走一天的疲憊；獵人溫室綠色小屋位於的坦納斯維爾(Tannersville)小鎮頗具特色，民眾也可前往當地餐廳，享受特色美食。

East Wind Hotel and Bar旗下的Lushna小木屋提供酒店的服務。(取自East Wind Hotel and Bar Instagram)

Lushna小木屋 酒店服務

位於紐約上州Windham小鎮卡茨基爾山脈內的East Wind Hotel and Bar，建立於2018年，這個酒店有19間精品客房，此外還有以三角形帳篷的Lushna小木屋與Lushna套房；戶外還有一個酷似電影「魔戒」中哈比人住所造型的桑拿房，酒店還為住戶提供生火燒烤，讓住戶在酒店內感受野營的樂趣。

卡茨基爾山脈冬季變身滑雪勝地，有97%的面積都被大雪覆蓋，溫德姆雪場一共有54條雪道以及數十部纜車，受到遊客的青睞；此外，Windham小鎮每年定期舉辦音樂活動，讓遊客享受不一樣的假日。

Adirondack木屋屋內就可看到山脈與附近的河流。(取自Airbnb官網)

Adirondack木屋 座落公園

在愛彼迎享有五星好評的Adirondack木屋，位於紐約上州的諾斯維爾(Northville)阿迪朗達克公園(Adirondack Park)，度假小屋內有三間臥室可供六名顧客居住，冬季提供暖氣，屋內從窗戶外就可看到山脈與附近的河流。

Adirondack木屋位於Great Sacandaga河與Sacandaga河附近，附近還有諾斯維爾山間小徑，附近的小鎮還設有餐廳、雜貨店與特色商店等；若民眾喜歡滑雪，駕車七分鐘就能到達Oak&Royal滑雪場。