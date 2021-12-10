周末好去處／曼哈頓華埠 雜技團演出

曼哈頓華埠 雜技團演出

賓都史蒂夫家庭雜技劇團(Bindlestiff Family Cirkus)訂於10日(周五)下午5時30分至8時，在曼哈頓華埠披露街(Pell St.)、宰也街(Doyers St.)、以及包厘街(Bowery)和勿街(Mott St.)舉行演出，屆時不僅會有逗人捧腹的雜耍表演，更有冬季娛樂項目、現場音樂表演以及冰雕等更多活動。此次活動由市交通局(DOT)以及華埠商業改進區(Chinatown BID)共同舉辦；民眾可上網http://explorechinatown.com/了解更多訊息。

大都會博物館 迪士尼展

大都會藝術博物館(Met)訂於11日(周六)起，展出首個以探索迪士尼(Walt Disney)本人及其動畫工作室的展覽；將重點展示迪士尼動畫電影中對歐洲視覺文化的借鑒，包括「灰姑娘」中的哥特式復興建築、在「美女與野獸」中被賦予生命的洛可可風格器物；更有40件18世紀歐洲裝飾藝術和設計作品，包括掛毯、家具、鐘和瓷器等。民眾可上網https://bit.ly/3ycfpmI了解訊息。

布魯克林 博物館 快閃市場

每到年底節日季，全市都會湧現大大小小的節日市場，供民眾及遊客挑選應景的年節商品，位於布碌崙(布魯克林)博物館的快閃節日市場作為重頭戲，訂於12日(周日)上午11時至下午5時，在博物館一層開市。其中有幾十個當地獨立小眾攤位，販賣藝術品、珠寶、時裝、家居用品等；許多商品是獨一無二的手工製品，想要在年尾淘到有新意的小物，不妨前來碰碰運氣。可上網https://bit.ly/3lIZMOD了解更多訊息。

布魯克林交響樂團音樂會

布魯克林交響樂團(Brooklyn Symphony Orchestra)訂於12日(周日)晚6時至7時30分，奏響「慶祝紐約」(New York Celebration)主題音樂會。該音樂會為慶祝紐約市的作曲家而舉辦，當晚會以伯恩斯坦(Leonard Bernstein)標誌性音樂劇「小鎮上」(On The Town)的選曲開篇，兩位布魯克林作曲家柯普蘭(Aaron Copland)、維恩斯(Michael Viens)的作品緊隨其後。可上網https://bit.ly/3oy8MYt了解更多訊息。