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CBP截獲2000件中製仿冒名牌

記者牟蘭／紐約報導
海關與邊境保護局日前在紐約甘迺迪國際機場查獲2000個名牌仿冒手提包與錢包等貨品，均來自中國。(取自盧梭推特)
海關與邊境保護局日前在紐約甘迺迪國際機場查獲2000個名牌仿冒手提包與錢包等貨品，均來自中國。(取自盧梭推特)

海關及邊境保護局(U.S. Customs and Border Protection，簡稱CBP)8日消息稱，日前在紐約甘迺迪國際機場(JFK)查獲2000個名牌仿冒手提包與錢包等貨品，均來自中國，市場價值預估260萬元。

海關與邊境保護局紐約地區行動主管盧梭(Francis J. Russo)8日在推特上表示，執法人員近期在紐約甘迺迪國際機場抽查進口貨品時，發現一批從中國運送至美國2000個仿冒路易威登(Louis Vuitton)、香奈兒(CHANEL)與古馳(GUCCI)手提包、錢包、衣服與鞋子等。

通過CBP技術專家的鑑定，證實這些貨品均為仿冒，市值達260萬元；因違反智慧財產權法，CBP查繳了這批仿冒品，紐約移民及海關執法局(ICE)和國土安全調查處(Homeland Security Investigations)仍在調查此案。

CBP在2020財年消息顯示，執法人員在2萬6503起案件中，共沒收了市值13億元違反智慧財產權法的貨品，其中44%的仿冒品來自中國，35%的仿冒品來自香港，手錶與首飾是當局沒收最多的仿冒品，共有4597起，市值約4億3524萬元，仿冒服飾與配飾緊隨其後，共有3592起，市值約2億8270萬元。

海關及邊境保護局提醒民眾，買賣假貨都屬違法行為，購買假冒產品不但危害民眾健康，還損害國家經濟，影響本地民眾就業，更支持了非法活動的金錢交易；CBP的執法人員也將重點審查對民眾安全造成威脅的物品。

若民眾發現任何可疑的違法運輸貿易可致電熱線，(800)232-5378；也可登錄網站https://www.iprcenter.gov/referral/，或致電(866)477-2060，消息來源絕對保密。

海關與邊境保護局日前在紐約甘迺迪國際機場查獲2000個名牌仿冒手提包與錢包等貨品...
海關與邊境保護局日前在紐約甘迺迪國際機場查獲2000個名牌仿冒手提包與錢包等貨品，均來自中國。(取自盧梭推特)
海關與邊境保護局日前在紐約甘迺迪國際機場查獲2000個名牌仿冒手提包與錢包等貨品...
海關與邊境保護局日前在紐約甘迺迪國際機場查獲2000個名牌仿冒手提包與錢包等貨品，均來自中國。(取自盧梭推特)

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