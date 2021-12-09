時隔35年 法拉盛首家電影院開幕 4D影廳吸睛

黃敏儀(左)與顧雅明(右)慶祝皇后區首家4DX帝王影院開幕。(記者牟蘭／攝影)

位於法拉盛 天廣新天地(Tangram)的皇后區 首家4DX帝王影院(Regal Cinemas)日前舉辦開幕儀式，填補35年前凱斯戲院(RKO Keiths Theater)關閉後，當地市中心沒有電影院 的空白；市議員顧雅明期盼影院為當地吸引更多客源，促進社區經濟繁榮。

位於法拉盛天廣新天地的皇后區首家4DX帝王影院日前舉辦開幕儀式。(記者牟蘭／攝影)

天廣新天地開發商之一的美國富頓集團執行副總裁李芝璇(Helen Lee)日前邀請顧雅明與即將接任的市議員黃敏儀及社區代表，參加帝王影院的開幕儀式。

李芝璇在活動中表示，歷史悠久的凱斯戲院於1986年歇業後，法拉盛市中心一直沒有電影院設立；她說，規畫這項建案的首要任務就是為當地帶來先進的觀影體驗，「我們很榮幸成為皇后區第一個配有4DX技術的影院。」

位於法拉盛天廣新天地的皇后區首家4DX帝王影院日前舉辦開幕儀式。(記者牟蘭／攝影)

顧雅明表示，他在任的12年內，法拉盛市中心沒有電影院，他榮幸在任期的最後一個月內內見證影院開幕，期盼這家電影院吸引更多客源，早日恢復社區經濟；黃敏儀表示，自己在法拉盛長大，一直懷念與朋友在當地看電影的時光，時隔多年，終於能在市中心觀影，非常高興。

帝王影院所在的綜合開發項目天廣新天地，位於37大道133-36號，占地約120萬平方呎，其設計靈感來自中國傳統的七巧板，耗資8億元，除了新的電影院外，這項建案還包括324套豪華住宅，48 套辦公室，四星級酒店， 2萬7000平方呎的美食廣場、啤酒花園與其他休閒場所等，預計明年2月開幕。