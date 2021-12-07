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紐約中秋繪畫賽頒獎 兒童創意評委驚豔

記者顏嘉瑩／紐約報導
人力中心中文學校第九屆「兒童中秋繪畫比賽」，日前在線上舉行頒獎典禮。(視訊會議截圖)
人力中心中文學校第九屆「兒童中秋繪畫比賽」，日前在線上舉行頒獎典禮。(視訊會議截圖)

由紐約人力中心中文學校舉辦的第九屆「兒童中秋繪畫比賽」，日前在線上舉行頒獎典禮；今年收到320幅來自全球各地孩子的參賽畫作，最後選出90幅優秀作品，小畫家獲得表揚及獎金，由於新冠疫情持續近兩年，本屆除了常規主題，還加了「新冠病毒疫情生活的希望」主題，不少孩子將疫情下的孤單、遇到的困境以及心聲畫出來，獲得評委讚賞。

兒童組一等獎張裕德的繪畫作品。(人力中心提供)
兒童組一等獎張裕德的繪畫作品。(人力中心提供)

校長石蔚靜表示，該繪畫比賽已經舉辦九年，旨在提供平台給在美國出生長大的孩子學習中華文化、了解中秋節的意義，探索眼中的華埠和在雙文化焦急下成長的體驗，倡導家庭和睦團結、鞏固親子關係，開發孩子的想像力、創造力和思維能力。

石蔚靜說，隨著活動今年活動共收到來自紐約市五大區、長島和其他各州，還有來自台灣、香港的作品，共320幅，其中幼兒組87幅、兒童組146幅和少年組87幅，經過藝術家評委評選，共選出90名優勝者，幼兒組、兒童組和少年組各30人。

少年組一等獎陳惠霖的繪畫作品。(人力中心提供)
少年組一等獎陳惠霖的繪畫作品。(人力中心提供)

參與線上頒獎典禮的州參議員卡范納(Brian Kavanagh)表示，孩子透過繪畫展現創意、學習文化，相當有意義；希望他們都能夠過這個活動，得到更大益處。

紐約華僑文教中心主任陳永豐說，疫情後線上的活動成為常態，而僑教中心與人力中心中文學校長期合作，能夠有這樣的文化活動相當有意義，他也希望未來能繼續舉辦更多類似活動，同時也將台灣的畫冊、圖冊介紹給紐約的孩子。

幼兒組一等獎陳博德的繪畫作品。(人力中心提供)
幼兒組一等獎陳博德的繪畫作品。(人力中心提供)

評委王玉環表示，今年三個組別的孩子在色彩及表現方式各有不同，但都充分表達創意和無限想像；評委鄧雅云說，孩子透過比賽了解自己的文化、認同，並找到自己的聲音，將不同故事說出來，令她印象深刻；評委Jason Eisner則說，疫情持續下，許多孩子在繪畫中表現自己的孤單、家庭的困境，真誠反映出他們的心境。

此次參賽年齡橫跨四歲至16歲，其中由陳博德獲得幼兒組一等獎，張裕德獲得兒童組一等獎，陳惠霖獲得少年組一等獎；每名獲獎孩子作品都可登上畫冊，並獲得10元到100元不等的獎金，以及表揚狀。

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